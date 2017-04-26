Под лежащий камень вода не течет. Его прежде нужно сдвинуть с места. Еще говорят: не так уж важно, где работать, куда важнее – как? Вот и маслозавода в полном понимании этого слова в районе давно уже нет. Эти функции по переработке продукции наших ферм достались более современным предприятиям из ближайших регионов. Но кое-что здесь, на десятилетиями обжитой производственной территории, все же удалось сохранить. Есть, хоть и небольшой, но трудовой коллектив. И он по-прежнему живет ведомственными заботами.



Филиал Круглянский ОАО «Бабушкина крынка» -- предприятие все еще молочной отрасли. Хотя функции его сегодня действительно весьма ограничены, ибо занимаются здесь не производством продукции, а снимают сугубо транспортные вопросы. Что, конечно же, также очень нужное дело. В частности, в распоряжении предприятия имеется шесть автомобилей-молоковозов, которые забирают молоко с ферм Круглянского района и доставляют его в Могилев или Белыничи. Есть также два специальных фургона -- они наоборот везут из областного центра в Круглое готовую «молочку» и продукты ее переработки. Загружаться приходится ночью, чтобы к утру вернуться домой с грузом, который уже и ждут местные покупатели. Расходится продукция затем почти по всем продуктовым точкам региона, независимо от формы собственности.

Нельзя не отметить, что наш маленький район – поставщик большого молока. На помощь круглянским транспортникам приходит ежедневно из Могилева еще основное предприятие Холдинга. Молоко с ферм КСУП «Круглянский-Агро» и СПК «Комсеничи» забирается его большегрузными автомобилями.

Не секрет, что труд водителей требует особой ответственности, строгого выполнения особого графика работы, поэтому случайных людей среди них, как правило, не бывает. Но об этой стороне профессиональной деятельности стоит говорить несколько позже, когда начнется летне-пастбищный период, период «большого молока».

Сегодня же есть возможность осветить тему эффективного хозяйствования местного филиала на примере работы его подсобного подразделения. Здесь уместно будет вспомнить известную пословицу: «Мал золотник, да дорог». Если перефразировать, получится в реальности следующее: мала «подсобка», да дорога.

Всего два года назад на филиале молочного предприятия освоили изготовление деревянных поддонов под цельномолочную продукцию, сыры и т.д. Начиналось производство с двух человек. Сегодня здесь трудится уже 11. Вот вам и создание новых рабочих мест, о которых так много сегодня говорится. Да и экономический эффект налицо. Этой мужской силы хватает, чтобы закрыть потребность в поддонах для всего Холдинга и 16 его филиалов.

«Генератор» идей -- опытный руководитель коллектива Сергей Антосиков. С ним всегда интересно общаться и говорить на различные темы, в том числе спортивные, производственные. Вот и на этот раз, как рассказывает директор, с которым мы обходим базу подсобного производства, только за прошедший 2016 год в Круглом изготовили 57 368 штук поддонов на общую сумму 326946,38 рублей. Рентабельность составила более 7 процентов.

Деревянный брус и палетка закупаются на таких негосударственных предприятиях района, как ОАО «Интердревстандарт», «Рамисдревкомплект», ЧТПУП «Мивал». Отпускные цены, как признается руководитель, вполне доступные. А самые дешевые гвозди (ершоные) поступают с одной из жодинских фирм.



Сергей Иванович знакомит с общем-то несложным процессом производства. После торцевания брус и палетка попадают на три рабочих стола, на которых трудятся по два специалиста-плотника. У каждого, что называется, полная загрузка: в одной руке обыкновенный молоток, в другой – гвозди. Стучать, как мы наглядно убедились, приходится часами. А это выдержит далеко не каждый. Тем более, что работы организованы в две смены, включая ночную.



Правда, никакой особой разметки и миллиметровой подгонки здесь не нужно, благо, имеются заранее изготовленные деревянные формы-трафареты. В них дощечки и вкладываются.

Больше впечатлил добротной навес-трехстенка для хранения пиломатериалов и готовой продукции. Внизу – свежая асфальт-ная площадка, сверху на надежных опорах – сияющая краской металлическая крыша. Высокие штабели аккуратно уложены с помощью специального автокара.

Словом – картинка очень даже приятная для глаза. Чувствуется хозяйственная требовательность и профессионализм реальных исполнителей. Но, любоваться не приходится. Как мне популярно объяснили, готовая продукция быстро уходит в пункты назначения. Грузят ее на специальные автомобили, в том числе на арендованные большегрузы.

Сергей Иванович не скрывает, что подобная инициативность присуща сегодня и ряду других районных подразделений Холдинга. Так, в Дрибине освоили изготовление гофротары, в Глуске – целлофановых и бумажных мешков, промаркированных логотипом «Бабушкина крынка», в Кировске шьют спецодежду. В ближайших планах -- открыть новые производственные цеха также в Кричеве, Черикове и Краснополье.

Личное знакомство с членами бригады плотников оставляет очень приятное впечатление. Люди они – не только деловые, но и общительные. У каждого – новая спецовка с трафаретом «Бабушкина крынка». Хорошее настроение по всей видимости подкреплено и достойной зарплатой – свыше 600 рублей.

В минуту короткого перерыва плотники Владимир Носков и Алексей Ковалев продемонстрировали даже игру в шашки, которую провели в уголке отдыха на лоне природы. Стол и скамейки, кстати, здесь изготовлены руками местных умельцев. Перед объективом фотокамеры были представлены также в тот день и другие элементы «декора». Среди них – импровизированная конная повозка с молочными бидонами, резной «колодец», деревянный молочный «кувшин», увенчанный макетом черно-бело-пестрой буренки, где среди его составляющих элементов не сразу угадываются обычные пластиковые бутылки. К слову, умение, а главное желание из ничего сделать что-то оригинальное -- здесь присутствует всегда. Очень ярко, к примеру, готовился коллектив филиала Круглянский ОАО «Бабушкина крынка» к новогодним праздникам. И это не осталось незамеченным.

Инициатива и творчество здесь живут рядом.

Александр ПАВЛОВ.

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