В начале минувшей недели по поручению руководства облисполкома Круглянщина командировала шесть экипажей из опытных механизаторов на энергонасыщенных тракторах «Беларус-3022» и МТЗ-1221 с плугами в Быховский район для проведения работ по весновой вспашке.

Местом сбора стал перекресток «Приганьское кольцо», куда и прибыла техника из райагропромтехснаба и местных сельхозпредприятий (на снимках).



Здесь ответственные специалисты управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома проверили еще раз техническое состояние агрегатов, наличие необходимых документов.

С напутственным словом к механизаторам обратился первый заместитель председателя Круглянского райисполкома Дмитрий Готовчик.

Не упустить оптимальные сроки сева -- это главная на сегодняшний день задача. Наша помощь отстающему по темпам весенних работ региону была очень кстати. Приятно отметить, что уже в тот же день, 18 апреля, механизаторы Круглянщины, удачно преодолев солидное расстояние, приступили к работе. Всего они вспахали в сельхозпредприятиях Быховщины свыше 400 гектаров.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оказали помощь В начале минувшей недели по поручению руководства облисполкома Круглянщина командировала шесть экипажей из опытных механизаторов на энергонасыщенных тракторах...