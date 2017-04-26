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27.04.2017 — Новости Общества | Сельскае жыццё (Круглое)
В начале минувшей недели по поручению руководства облисполкома Круглянщина командировала шесть экипажей из опытных механизаторов на энергонасыщенных тракторах «Беларус-3022» и МТЗ-1221 с плугами в Быховский район для проведения работ по весновой вспашке.
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В начале минувшей недели по поручению руководства облисполкома Круглянщина командировала шесть экипажей из опытных механизаторов на энергонасыщенных тракторах...
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