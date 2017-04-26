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Оказали помощь

27.04.2017 — Новости Общества | Сельскае жыццё (Круглое)  
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Оказали помощь

В начале минувшей недели по поручению руководства облисполкома Круглянщина командировала шесть экипажей из опытных механизаторов на энергонасыщенных тракторах «Беларус-3022» и МТЗ-1221 с плугами в Быховский район для проведения работ по весновой вспашке.
Местом сбора стал перекресток «Приганьское кольцо», куда и прибыла техника из райагропромтехснаба и местных сельхозпредприятий (на снимках).

Здесь ответственные специалисты управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома проверили еще раз техническое состояние агрегатов, наличие необходимых документов.
С напутственным словом к механизаторам обратился первый заместитель председателя Круглянского райисполкома Дмитрий Готовчик.
Не упустить оптимальные сроки сева -- это главная на сегодняшний день задача. Наша помощь отстающему по темпам весенних работ региону была очень кстати. Приятно отметить, что уже в тот же день, 18 апреля, механизаторы Круглянщины, удачно преодолев солидное расстояние, приступили к работе. Всего они вспахали в сельхозпредприятиях Быховщины свыше 400 гектаров.

 
 
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В начале минувшей недели по поручению руководства облисполкома Круглянщина командировала шесть экипажей из опытных механизаторов на энергонасыщенных тракторах...

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