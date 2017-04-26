Имя Жанны Николаевны уже давно на слуху. А 2016 год для оператора машинного доения коров КСУП «Круглянский-Агро» стал и вовсе особенным в её жизни. Ж.Н. Пудикова была награждена медалью «За трудовое отличие». Как делегат, участвовала она в работе пятого Всебелорусского народного собрания. Ей присвоено звание «Человек года» Круглянского района.

И вот вот ещё одна радостная весть -- по итогам 2016 года решением облисполкома Ж.Н. Пудикова признана ещё и «Человеком года Могилевщины». Поздравляем!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жанна Пудикова -- «Человек года Могилёвщины» Имя Жанны Николаевны уже давно на слуху. А 2016 год для оператора машинного доения коров КСУП «Круглянский-Агро» стал и вовсе особенным в её жизни. Ж.Н. Пудикова была...