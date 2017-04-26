﻿﻿ Жанна Пудикова -- «Человек года Могилёвщины». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жанна Пудикова -- «Человек года Могилёвщины»

27.04.2017 — Новости Общества | Сельскае жыццё (Круглое)  
Размер текста:
A
A
A
Жанна Пудикова -- «Человек года Могилёвщины»

Имя Жанны Николаевны уже давно на слуху. А 2016 год для оператора машинного доения коров КСУП «Круглянский-Агро» стал и вовсе особенным в её жизни. Ж.Н. Пудикова была награждена медалью «За трудовое отличие». Как делегат, участвовала она в работе пятого Всебелорусского народного собрания. Ей присвоено звание «Человек года» Круглянского района.
И вот вот ещё одна радостная весть -- по итогам 2016 года решением облисполкома Ж.Н. Пудикова признана ещё и «Человеком года Могилевщины». Поздравляем!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Имя Жанны Николаевны уже давно на слуху. А 2016 год для оператора машинного доения коров КСУП «Круглянский-Агро» стал и вовсе особенным в её жизни. Ж.Н. Пудикова была...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Горецком районе расследуют убийство мужчины, которого считали пропавшим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика