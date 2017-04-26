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Жанна Пудикова -- «Человек года Могилёвщины»
27.04.2017 — Новости Общества | Сельскае жыццё (Круглое)
Имя Жанны Николаевны уже давно на слуху. А 2016 год для оператора машинного доения коров КСУП «Круглянский-Агро» стал и вовсе особенным в её жизни. Ж.Н. Пудикова была награждена медалью «За трудовое отличие». Как делегат, участвовала она в работе пятого Всебелорусского народного собрания. Ей присвоено звание «Человек года» Круглянского района.
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Имя Жанны Николаевны уже давно на слуху. А 2016 год для оператора машинного доения коров КСУП «Круглянский-Агро» стал и вовсе особенным в её жизни. Ж.Н. Пудикова была...
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