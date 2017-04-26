В Могилеве сезон планового отключения горячей воды начнется 11 мая. Профилактические работы займут не более 14 дней. Проверка теплосетей завершится в августе. При возможных изменениях графика отключения воды жильцам микрорайона обязаны сообщить об этом ЖЭУ.



Фото: pixabаy.com

График отключения горячей воды в Могилеве:

11 — 22 мая — поселок Пашково;

11 — 24 мая — центр города, проспект Мира до гостиницы «Могилев», автовокзал, микрорайоны Юбилейный и 30 лет Победы, железнодорожный вокзала (до улицы Белинского), улица Крупской (до улицы Рижская);

25 мая — 7 июня — поселки Ямницкий и Рабочий, улицы Челюскинцев, Вавилова, Строителей, Лазаренко, Космонавтов до пересечения с ул. Лазаренко, микрорайоны «Мир-1» и «Мир-2» (улицы Якубовского, Сурганова, Орловского, Б.-Бирули), «Казимировка» и «Спутник»;

6 — 17 июля — поселок Буйничи;

10 — 23 июля — район Заднепровье;

9 — 22 августа — микрорайон «Соломинка» (район завода «Трансмаш»), улицы Крупской, Жемчужная.