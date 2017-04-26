Центральную поликлинику Могилева возглавил Александр Басенко, сообщает сайт горисполкома . На новом посту он сменил Елену Шамаль, экс-депутата, которая проработала главврачом Могилева всего полгода.



Фото с сайта mogcp.by

Басенко до этого работал главврачом на городской станции скорой медицинской помощи.

Экс-депутат Елена Шамаль через полгода после своего назначения Минск — в исполком СНГ">вернулась в Минск и стала заведовать вопросами здравоохранения в исполнительном комитете СНГ. До нее главврачом города был Александр Старовойтов — он теперь депутат Палаты представителей шестого созыва.