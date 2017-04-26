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Главным городским врачом Могилева стал Александр Басенко
27.04.2017 14:05 — Новости Общества | Tut.by
Центральную поликлинику Могилева возглавил Александр Басенко, сообщает
Басенко до этого работал главврачом на городской станции скорой медицинской помощи.
Экс-депутат Елена Шамаль через полгода после своего назначения Минск — в исполком СНГ">вернулась в Минск и стала заведовать вопросами здравоохранения в исполнительном комитете СНГ. До нее главврачом города был Александр Старовойтов — он теперь
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Александр Анатольевич работал главврачом на городской станции скорой медицинской помощи.
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