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Главным городским врачом Могилева стал Александр Басенко

27.04.2017 14:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Центральную поликлинику Могилева возглавил Александр Басенко, сообщает сайт горисполкома. На новом посту он сменил Елену Шамаль, экс-депутата, которая проработала главврачом Могилева всего полгода.


Фото с сайта mogcp.by

Басенко до этого работал главврачом на городской станции скорой медицинской помощи.

Экс-депутат Елена Шамаль через полгода после своего назначения Минск — в исполком СНГ">вернулась в Минск и стала заведовать вопросами здравоохранения в исполнительном комитете СНГ. До нее главврачом города был Александр Старовойтов — он теперь депутат Палаты представителей шестого созыва.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Александр Анатольевич работал главврачом на городской станции скорой медицинской помощи.

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