МИНСК, 27 апр — Sputnik. Уже 70% майских билетов на рейс "Белавиа" из Минска в Брюссель распроданы, передает корреспондент Sputnik.



© Sputnik/ Юлия Балакирева Первым рейсом из Минска в Брюссель летит 91 пассажир

"Первым рейсом летело 90 пассажиров, из них 25 — транзитных. Обратно в Минск летело 11 транзитных пассажиров — они планируют из Минска направиться в Украину, Россию и Казахстан", — сообщил Sputnik.

Для первого рейса компания задействовала самолет "Боинг 737-500" на 125 кресел. Прежде в аэропорту Шарлеруа не было транзитных рейсов, так что в Брюсселе признали, что опыт с белорусской компанией не просто удачен, но и полезен.

Пассажиров ждут новые рейсы от "Белавиа": 24 мая открывается рейс Минск — Ереван, 30 мая Минск — Нижний Новгород", 9 июня Витебск — Калининград, сообщил генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец.