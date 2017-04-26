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"Белавиа" доставила пассажиров в Брюссель и анонсировала рейс в Ереван
27.04.2017 14:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 апр — Sputnik. Уже 70% майских билетов на рейс "Белавиа" из Минска в Брюссель распроданы, передает корреспондент Sputnik.
© Sputnik/ Юлия Балакирева
"Первым рейсом летело 90 пассажиров, из них 25 — транзитных. Обратно в Минск летело 11 транзитных пассажиров — они планируют из Минска направиться в Украину, Россию и Казахстан", — сообщил Sputnik.
Для первого рейса компания задействовала самолет "Боинг 737-500" на 125 кресел. Прежде в аэропорту Шарлеруа не было транзитных рейсов, так что в Брюсселе признали, что опыт с белорусской компанией не просто удачен, но и полезен.
Пассажиров ждут новые рейсы от "Белавиа": 24 мая открывается рейс Минск — Ереван, 30 мая Минск — Нижний Новгород", 9 июня Витебск — Калининград, сообщил генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец.
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Сегодня до аэропорта "Шарлеруа" в Брюсселе долетели первые пассажиры. Стоимость билетов составила 89 евро.
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