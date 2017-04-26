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Разборки в стиле 90-х. Жителя Воложинского района вывезли в лес и угрожали расправой

27.04.2017 14:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Двое незнакомых мужчин 24 апреля вывезли в лес 31-летнего жителя городского поселка Ивенец Воложинского района. Там они угрожали потерпевшему физической расправой, если он не расскажет, куда пропал их мобильный телефон.

Воложинский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. Подозреваемые задержаны и водворены в камеру изолятора временного содержания. Это двое жителей города Толочина Витебской области. Одному 30 лет, второму — 26.

Следователь Воложинского РОСК Оксана Сагадин рассказала МЛЫН.BY:

«Мужчины остановили потерпевшего на улице в Ивенце и предложили сесть в их автомобиль для разговора. Ивенчанин сел в машину добровольно. После этого подозреваемые выехали из городского поселка и направились в ближайший лес».

По словам Оксаны Сагадин, в лесу гости из Толочина требовали у своей жертвы рассказать, кто в Ивенце украл у них мобильный телефон. В противном случае грозили физической расправой.

Потерпевший, по его словам, ни о какой краже мобильного телефона не знает.

До расправы дело не дошло. Подозреваемые привезли ивенчанина обратно в городской поселок, где он обратился в милицию.

Дело возбуждено по статье 186 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества). Преступление наказывается штрафом или исправительными работами на срок до одного года, или арестом на срок до шести месяцев.

 
 
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Воложинский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело.

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