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Число безработных в Беларуси растет вопреки воле властей

27.04.2017 14:18 — Новости Общества | БДГ  
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Несмотря на то, что Александр Лукашенко потребовал к 1 мая решить проблему с безработицей в стране, даже по официальной статистке она продолжает расти.

По данным Национального статистического комитета, в экономике Беларуси в марте 2017 года было занято 4 млн 372,6 тыс. человек, годом ранее — 4 млн 443,8 тыс. То есть за год количество занятых в экономике граждан сократилось на 71,2 тыс. человек. 

По данным Министерства труда и социальной защиты численность зарегистрированных безработных на конец марта 2017 года составила 43,4 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы на конец марта 2017 года 1% от экономически активного населения (на конец марта 2016 года — 1,2%).

Отметим, что на 1 апреля в Беларуси зарегистрировано 43 426 безработных, что на 664 человека больше, чем месяц назад. Первенство по безработице держит Витебская область с 1,3% безработных, в Брестской и Гомельской областях официальная безработица и составила 1,2%. На Гродненщине уровень зарегистрированной безработицы упал до 1,1%, а в Минской, Могилевской областях и в Минске показатель не изменился, - 1%, 1% и 0,5%. Наибольшее количество безработных зарегистрировано  в Брестской области (7 281 человек), наименьшее - в Могилевской (4 600 человек).

В начале марта Александр Лукашенко приказал трудоустроить всех безработных к 1 мая  и довести среднюю зарплату по стране до 500 долларов. Позже последовало уточнение, что белорусы сами должны озаботиться поиском работы. Стоит отметить также, что средняя зарплата в марте сильно выросла после февральского падения. Вместе с очередной месячной ревальвацией Br-рубля к доллару это позволило значительно увеличить $-эквивалент средней зарплаты, до максимального за более чем 1,5-года значения - $412.

 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на то, что Александр Лукашенко потребовал к 1 мая решить проблему с безработицей в стране, даже по официальной статистке она продолжает расти.

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