МИНСК, 27 апр — Sputnik. Вызванная в качестве свидетеля в суд мать обвиняемого Вячеслава Косинерова Мария Дорошина считает, что ее сын не совершал никаких противоправных поступков, а просто высказал свое отношение к ситуации.

Слушания по делу о злостном хулиганстве, ответчиком по которому выступает Косинеров, накинувший петлю на шею памятника городовому, проходят в суде Московского района Минска .



© Фото: Сергей Балай / БелаПАН Прокурор: Косинеров затянул петлю на шее памятника и ударил скульптуру

Задержан потому, что не умеет рисовать

"Он хороший сын, постоянно занимается спортом, много читает очень, нет вредных привычек, не курит, не пьет", — сказал женщина.

По ее словам, он закончил исторический факультет одного из белорусских вузов. "Хорошо учился, и в школе, и в университете, со стороны педагогов нареканий не поступало", — сказала она.

Женщина также вспомнила, что ее сын уже привлекался к административной ответственности, это было дело "о граффити" в Минске.

По ее мнению, он был задержан "ни за что, потому что рисовать не умеет". Она также сообщила, что тогда ему "при задержании сломали челюсть, которая до сих пор не зажила полностью".

Не мог трудоустроиться

Мать обвиняемого также сообщила, что у его сына есть дочь Алиса от первого брака, ей три года, он принимает участие в ее воспитании и "мы оказываем ей материальную помощь". В данной связи она пояснила, что ее сын после дела о граффити не может устроиться на работу.

"Он сам пытался, и я пыталась ему помочь трудоустроиться, все напрасно. И меня понизили в должности из-за событий 2015 года (дело о граффити — Sputnik)", — сказала свидетель. По ее мнению, на их семью "оказывается давление".



© Sputnik / Виктор Толочко Памятник городовому появился в Минске

Отвечая на вопрос прокурора, мать Косинерова сообщила, что три года назад, когда родилась его дочь, он поменял фамилию, это он мотивировал неприязненным отношением к своему отцу. Ранее, по ее словам, у него была фамилия Дорошин.

Женщина заявила, что не считает своего сына виновным.

"Он высказал свою позицию, ничего он плохого не сделал, это не преступление, не хулиганство, он ничего не повредил и ничего не нарушил", — сказала она.

В суд также была приглашена в качестве свидетеля минчанка Марина Носенко, которая проживает совместно с Косинеровым. Она отказалась от дачи показаний.



© Sputnik / Анна Нефедова Вячеслав Косинеров со своей невестой Мариной

В кулуарах суда мать Косинерова пояснила, что молодая женщина является невестой ее сына, что они собираются в августе пожениться. В настоящее время они проживают все в одной квартире — она, Косинеров с невестой и родной брат Косинерова.