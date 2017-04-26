МИНСК, 27 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг принял с докладом председателя Комитета государственной безопасности Валерия Вакульчика, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.



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Глава государства в ходе встречи с главой КГБ признал, что в последнее время о безопасности внешней "и особенно внутренней" было сказано немало.

"Год у нас был непростой, начало этого года. Что сейчас происходит и какие тенденции в стране в плане укрепления безопасности нашего государства, прежде всего внутренней? Без купюр, без приукрашивания ситуации", — обратился к руководителю КГБ Лукашенко.

Вакульчик рассказал Лукашенко о том, какая сейчас обстановка в сфере национальной безопасности "и какие вызовы в этой связи сегодня стоят перед государством".

"Валерий Вакульчик также представил свою оценку внешней безопасности Беларуси, которая, как заметил глава государства, влияет и на развитие ситуации внутри страны", — заключили в пресс-службе Лукашенко.

В марте КГБ Беларуси заявило о пресечении подготовки массовых беспорядков в республике , были задержаны несколько активистов по подозрению в подготовке провокаций на акциях белорусской оппозиции. Лукашенко заявлял в марте о том, что в СМИ большая часть информации о возможных провокациях не попадает , а также отмечал, что его тревожат подобные данные.