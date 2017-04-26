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Глава КГБ рассказал президенту о ситуации в стране
27.04.2017 15:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг принял с докладом председателя Комитета государственной безопасности Валерия Вакульчика, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.
© Sputnik / Виктор Толочко
Глава государства в ходе встречи с главой КГБ признал, что в последнее время о безопасности внешней "и особенно внутренней" было сказано немало.
"Год у нас был непростой, начало этого года. Что сейчас происходит и какие тенденции в стране в плане укрепления безопасности нашего государства, прежде всего внутренней? Без купюр, без приукрашивания ситуации", — обратился к руководителю КГБ Лукашенко.
Вакульчик рассказал Лукашенко о том, какая сейчас обстановка в сфере национальной безопасности "и какие вызовы в этой связи сегодня стоят перед государством".
"Валерий Вакульчик также представил свою оценку внешней безопасности Беларуси, которая, как заметил глава государства, влияет и на развитие ситуации внутри страны", — заключили в пресс-службе Лукашенко.
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Лукашенко поинтересовался у Вакульчика тенденциями в стране в плане укрепления безопасности.
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