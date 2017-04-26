Некоторые минчане попадали в ситуации, когда охрана запрещала им фотографировать в магазинах и торговых центрах. За разъяснениями о законности таких действий в Мингорисполком обратились авторы петиции на ресурсе « Удобный город ». Недавно они получили официальный ответ за подписью зампреда исполкома Андрея Доморацкого. Согласно нему, фотографировать и снимать видео в магазинах и кафе можно без разрешения.

«Можно или нельзя снимать в магазине? Могут ли применить за съемку статью 17. КоАП (Хулиганство)? Кому можно верить, кому нет?» — задали вопрос на сайте «Удобный город» и направили развернутый запрос в Мингорисполком.

Авторы сообщали, что запрет на съемку иногда обосновывается работниками магазинов внутренними приказами руководства, авторскими правами на оформление витрин или защитой интересов граждан.

В необходимый срок они получили ответ за подписью зампреда Мингорисполкома Андрея Доморацкого, который курирует в том числе торговлю.

Со ссылками на законодательство в ответе объясняется, что информация, к которой каждый имеет свободный доступ, не составляет предмет коммерческой тайны. Поэтому оформление той же витрины отнести к таковым нельзя.

Главный же вывод всего текста ответа Мингорисполкома звучит следующим образом.

«Граждане вправе осуществлять фото- и видеосъемку в общедоступных помещениях, в том числе в магазинах, торговых центрах, клубах, барах. Работники службы охраны не вправе запрещать или приостанавливать процесс фото- и видеосъемки. Знак на входе (зачеркнутый фотоаппарат) не может быть препятствием для фотосъемки», — говорится в письме за подписью Доморацкого.

Исключением из этого правила являются игорные заведения, где запрещено снимать посетителей без их согласия или без согласия уполномоченного должностного лица либо организатора азартных игр.