|
Мингорисполком: охранник не вправе запрещать фотографировать в магазине или кафе
27.04.2017 15:24 — Новости Общества | Tut.by
Некоторые минчане попадали в ситуации, когда охрана запрещала им фотографировать в магазинах и торговых центрах. За разъяснениями о законности таких действий в Мингорисполком обратились авторы петиции на ресурсе «
«Можно или нельзя снимать в магазине? Могут ли применить за съемку статью 17. КоАП (Хулиганство)? Кому можно верить, кому нет?» — задали вопрос на сайте «Удобный город» и направили развернутый запрос в Мингорисполком.
Авторы сообщали, что запрет на съемку иногда обосновывается работниками магазинов внутренними приказами руководства, авторскими правами на оформление витрин или защитой интересов граждан.
В необходимый срок они получили ответ за подписью зампреда Мингорисполкома Андрея Доморацкого, который курирует в том числе торговлю.
Со ссылками на законодательство в ответе объясняется, что информация, к которой каждый имеет свободный доступ, не составляет предмет коммерческой тайны. Поэтому оформление той же витрины отнести к таковым нельзя.
Главный же вывод всего текста ответа Мингорисполкома звучит следующим образом.
«Граждане вправе осуществлять фото- и видеосъемку в общедоступных помещениях, в том числе в магазинах, торговых центрах, клубах, барах. Работники службы охраны не вправе запрещать или приостанавливать процесс фото- и видеосъемки. Знак на входе (зачеркнутый фотоаппарат) не может быть препятствием для фотосъемки», — говорится в письме за подписью Доморацкого.
Исключением из этого правила являются игорные заведения, где запрещено снимать посетителей без их согласия или без согласия уполномоченного должностного лица либо организатора азартных игр.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мингорисполком разъяснил, можно ли фотографировать в магазинах, клубах и барах.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии