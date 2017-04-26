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Беларусь становится ближе к введению страхования по безработице

27.04.2017 15:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 апр — Sputnik. Рабочая группа при правительстве уже выработала предложения по внедрению в Беларуси института страхования по безработице, сообщил журналистам в четверг глава Федерации профсоюзов республики Михаил Орда.

Беларусь становится ближе к введению страхования по безработице
© Фото: pixabay.com
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ФПБ предлагала правительству разные варианты помощи трудящимся. Для решения этих задач белорусское правительство создало специальную рабочую группу.

"Мы предложили правительству, и была создана рабочая группа, которая уже выработала предложения по введению такого института в нашей стране, как страхование по безработице", — сказал журналистам Орда.

Как отметил руководитель ФПБ, предполагается внедрение компенсационных механизмов — они помогут белорусам, если те потеряют работу. Рассматривается и вопрос создания специального фонда, который мог бы возмещать людям потери в случае банкротства их предприятия.

Инициатива по страхованию на случай банкротства была озвучена председателем национального профцентра Ордой в конце 2015 года, эту идею поддержал и президент республики Александр Лукашенко. Вновь заговорили о подобной "страховке" в конце 2016-го — тогда Орда заявлял, что подобную практику необходимо ввести как можно быстрее. Также на эту тему высказывалось и Минтруда: предполагалось, что потерявшим работу смогут полгода выплачивать компенсацию в размере 60% от их заработка.

 
Теги: Минск
 
 
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Федерация профсоюзов предлагает создать в стране фонд для компенсации финансовых потерь после банкротства предприятий.

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