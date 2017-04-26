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Следователи Беларуси, России и Армении расширят сотрудничество

27.04.2017 16:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 апр — Sputnik. Вопросы координации правоохранительных органов Армении, Беларуси и России обсуждают в Санкт-Петербурге на совместном заседании коллегий СК трех стран, сообщили в четверг в СК Беларуси.

Это первое совместное заседание коллегий Следственных комитетов трех стран. Белорусскую сторону представляет делегация во главе с председателем СК Иваном Носкевичем.

"В Санкт-Петербурге обсуждают вопросы безопасности, противодействия вызовам и угрозам, а также координации действий правоохранительных органов, оперативного обмена передовыми практиками расследования преступлений и правового сотрудничества в целом", — сообщили Sputnik в СК Беларуси.

Также на заседании была достигнута договоренность на уроне глав СК трех стран о том, чтобы сократить сроки исполнения запросов о правовой помощи, создавать совместные следственные группы.

Соответствующее заявление по итогам первого совместного заседания коллегий СК трех стран подписали в четверг глава СК России Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич и глава Следственного комитета Армении Агван Овсепян.

Достигнута также договоренность о том, что стороны будут проводить совместные научно-практические конференции, семинары, круглые столы и другие форумы.

Ранее трехстороння встреча российской и армянской делегаций с руководством СК Беларуси состоялась в Минске — в сентябре 2016 года. Она была приурочена к пятилетию со дня создания Следственного комитета Беларуси. Представители СК Армении и Беларуси встретились тогда впервые.

По итогам встречи в Минске было подписано совместное заявление председателей СК трех стран о необходимости активизации межведомственного взаимодействия.

12 сентября 2011 года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №409 "Об образовании Следственного комитета Республики Беларусь".

 
Теги: Минск
 
 
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Делегация из Беларуси во главе с Иваном Носкевичем прибыла в Санкт-Петербург на совместное заседание коллегий следственных ведомств трех стран.

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