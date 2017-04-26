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МИД Польши продолжит поддерживать "Белсат", но в меньшем объеме
27.04.2017 16:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 апр — Sputnik. Министерство иностранных дел Польши продолжит финансово поддерживать телеканал "Белсат", хотя объемы поддержки будут уменьшены, сообщил в интервью газете
"У меня нет ничего общего с ТВ "Белсат", за исключением того, что я один из их доноров. Мы продолжаем поддержку. Это будет меньше, но достаточно, чтобы станция выжила", — заявил Ващиковцкий.
По мнению Ващиковского, полякам Беларуси в большей степени интересны TVP Polonia и TVP "Культура", а "Белсат" — нет.
"У нас очень противоречивые сведения о влиянии телевидения "Белсат" на белорусское общество. Поддержка гражданского общества может оказываться по-другому и более эффективно", — заметил министр.
Впервые о намерении МИД Польши
Телеканал "Белсат" был создан после президентских выборов-2006 в Беларуси как структурная единица Польского телевидения по договору с МИД Польши и должен был вещать на белорусскую аудиторию. Телеканал позиционирует себя как "первое независимое телевидение в Беларуси".
Журналисты канала не имеют аккредитации для работы в Беларуси, из-за чего периодически
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По словам польского министра иностранных дел, поляки в Беларуси хотят видеть TVP Polonia и TVP "Культура", а не "Белсат", к тому же у польского МИДа противоречивые сведения...
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