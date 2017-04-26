МИНСК, 27 апр — Sputnik. Министерство иностранных дел Польши продолжит финансово поддерживать телеканал "Белсат", хотя объемы поддержки будут уменьшены, сообщил в интервью газете Rzeczpospolita министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

"У меня нет ничего общего с ТВ "Белсат", за исключением того, что я один из их доноров. Мы продолжаем поддержку. Это будет меньше, но достаточно, чтобы станция выжила", — заявил Ващиковцкий.

По мнению Ващиковского, полякам Беларуси в большей степени интересны TVP Polonia и TVP "Культура", а "Белсат" — нет.

"У нас очень противоречивые сведения о влиянии телевидения "Белсат" на белорусское общество. Поддержка гражданского общества может оказываться по-другому и более эффективно", — заметил министр.

Впервые о намерении МИД Польши изменить канал общения с белорусской аудиторией Ващиковский заявил в конце 2016 года . Тогда польские власти объяснили свое решение готовностью белорусских коллег разрешить вещание на территорию страны TVP Polonia .

Телеканал "Белсат" был создан после президентских выборов-2006 в Беларуси как структурная единица Польского телевидения по договору с МИД Польши и должен был вещать на белорусскую аудиторию. Телеканал позиционирует себя как "первое независимое телевидение в Беларуси".

Журналисты канала не имеют аккредитации для работы в Беларуси, из-за чего периодически подвергаются административным взысканием за нарушение закона о СМИ . Кроме того, в конце марта в минских офисах телеканала прошли обыски в рамках проверки законности использования товарного знака. Провести проверку попросил хозяин предприятия "BELSATплюс" , которое торгует телевизионным и спутниковым оборудованием, Андрей Беляков.