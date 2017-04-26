В рамках республиканского субботника, который прошёл 22 апреля, военнослужащие 115-го зенитного ракетного полка приняли участие в наведении порядка на территории мемориального комплекса «Брестская крепость – герой».

В мероприятии был задействован личный состав управления, командного пункта полка, 1-го и 3-го зенитных ракетных дивизионов. Стоит отметить, что уборка брестской крепости для 115-го ЗРП уже несколько лет является доброй традицией. Примечательно, что ради субботника в мемориальном комплексе бойцы 1-го зенитного ракетного дивизиона на день прервали свой полевой выход.

Перед началом работ военнослужащие прослушали рассказ об истории крепости и её славных защитниках, которые в течение месяца ценою собственных жизней сдерживали натиск фашистских захватчиков. Кроме того, пристальное внимание было уделено схеме брестской крепости, расположению её оборонительных объектов.

Основная часть работы была направлена на уборку Западного форта крепости. Офицеры вместе с солдатами занимались вырубкой деревьев и крупных кустарников, сбором старого металлолома, наводили порядок внутри помещений форта. После чего, все бытовые отходы и вырубленные деревья были вывезены на грузовых автомобилях полка за территорию крепости.

По окончанию работ, командир части полковник Олег Коновалов поблагодарил личный состав за проделанную работу и отметил, что все военнослужащие внесли существенный вклад в облагораживание столь важного для каждого брестчанина объекта.

Андрей Шпендик, майор