﻿ Отдавая дань великому подвигу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отдавая дань великому подвигу

27.04.2017 — Новости Общества | Заря над Бугом  
Размер текста:
A
A
A

В рамках республиканского субботника, который прошёл 22 апреля, военнослужащие 115-го зенитного ракетного полка приняли участие в наведении порядка на территории мемориального комплекса «Брестская крепость – герой».

В мероприятии был задействован личный состав управления, командного пункта полка, 1-го и 3-го зенитных ракетных дивизионов. Стоит отметить, что уборка брестской крепости для 115-го ЗРП уже несколько лет является доброй традицией. Примечательно, что ради субботника в мемориальном комплексе бойцы 1-го зенитного ракетного дивизиона на день прервали свой полевой выход.   

Перед началом работ военнослужащие прослушали рассказ об истории крепости и её славных защитниках, которые в течение месяца ценою собственных жизней сдерживали натиск фашистских захватчиков. Кроме того, пристальное внимание было уделено схеме брестской крепости, расположению её оборонительных объектов.

Основная часть работы была направлена на уборку Западного форта крепости. Офицеры вместе с солдатами занимались вырубкой деревьев и крупных кустарников, сбором старого металлолома, наводили порядок внутри помещений форта. После чего, все бытовые отходы и вырубленные деревья были вывезены на грузовых автомобилях полка за территорию крепости.

По окончанию работ, командир части полковник Олег Коновалов поблагодарил личный состав за проделанную работу и отметил, что все военнослужащие внесли существенный вклад в облагораживание столь важного для каждого брестчанина объекта.   

Андрей Шпендик, майор

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках республиканского субботника, который прошёл 22 апреля, военнослужащие 115-го зенитного ракетного полка приняли участие в наведении порядка на территории...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Следователи Беларуси, России и Армении расширят сотрудничество
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика