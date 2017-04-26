В Беларуси, по разным оценкам, 25−32% детей в возрасте до 18 лет имеют избыточный вес. При этом специалисты фиксируют у детей нервную анорексию и булимию.



Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Сапранецкая, TUT.BY

— 30 лет назад, в 80-е годы, к нам приезжали из Швеции психиатры и рассказывали, какой это кошмар — нервная анорексия у детей, как они работают со СМИ, рассказывают о правильном питании… Я их слушала с огромным удивлением, потому что у нас нервная анорексия была у единиц. Как правило, это было связано с тяжелыми психическими расстройствами, — говорит Елена Новицкая, главный внештатный детский психотерапевт Минздрава, заведующая психотерапевтическим отделением городского клинического детского психиатрического диспансера. — Не прошло и 30 лет, и у меня практически ежедневно бывают на приеме и девочки, и мальчики с расстройствами пищевого поведения.

По словам специалиста, пациенты с анорексией отказываются «нормально есть, потому что считают себя очень толстыми, будучи очень худыми». При этом среди подростков с пищевыми расстройствами большее число тех, кто страдает булимией. Когда ест много еды, а затем вызывает рвоту.

Также специалист заметила, что в последнее время к медикам обращаются дети с размытой сексуальной идентичностью.

— Стало модно быть бисексуалами. Это то, что я улавливаю, но не могу привести статистику. Это ощущение размытости границ между взрослыми и детьми, между разными полами, какими-то группами, — говорит она.

Маргарита Девялтовская, заведующая лабораторией проблем здоровья детей и подростков РНПЦ «Мать и дитя», обратила внимание, что метаболический синдром они наблюдают уже у детей 5−7 лет.

— Избыточная масса тела, когда жир откладывается на животе и в области ягодиц, повышение артериального давления на 10% и более относительно возрастной нормы, изменение чувствительности тканей и рецепторов к инсулину, повышение уровня глюкозы, холестерина в крови. Эти все состояния мы обнаруживаем у детей начиная с 10 лет. Более того, сейчас видим начальные проявления этих состояний даже у детей в 5−7 лет, — отмечает специалист.

По ее словам, все вышеперечисленные состояния со временем могут перерасти в гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, инсульты и инфаркты. При этом предрасположенность к метаболическому синдрому закладывается в раннем детстве.

— Среди истоков метаболического синдрома у детей — искусственное вскармливание, неправильное питание ребенка в возрасте от года до трех лет, задержка внутриутробного роста плода. Даже особенности беременности могут предвосхищать то, что у ребенка в последующем будет склонность к этим болезням, — отмечает она.

Среди причин метаболического расстройства у детей на первом месте — малоподвижный образ жизни, на втором — неправильное питание. Модели поведения у детей закладываются до семи лет.

— 90% избыточного веса — это вопросы питания. Соотношение белков, жиров и углеводов в рационе детей должно быть 1/1/4. До 60% должны составлять жиры животного происхождения. Ребенок должен получать пищу не менее четырех-пяти раз в день, — говорит она.

Елена Новицкая заметила, что вегетарианское питание может негативно сказаться на здоровье ребенка.

— Оно даже у взрослых приводит к тяжелым заболеваниям, анемиям, которые тяжело лечатся, остеопорозу. Детям нужно полноценное питание. Можно рекомендовать хотя бы не полное вегетарианство, а расширить рацион молочными продуктами, количеством растительных белков, принимать витамины. Абсолютно неправильно кормить детей вегетарианской пищей.