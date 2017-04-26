«Для тех, кто хочет и желает работать», — так анонсирует ярмарку вакансий управление по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома. Мероприятие запланировано на 29 апреля.

На встречу с представителями организаций и предприятий Гомеля приглашают всех граждан, независимо от стажа и опыта работы. На мероприятии они смогут получить информацию о свободных рабочих местах, о временных и оплачиваемых общественных работах, сообщают организаторы.

Начало ярмарки в 10.00 в здании управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома на улице Пролетарская, 18.

Напомним , 9 марта во время совещания об актуальных вопросах развития страны

Александр Лукашенко потребовал решить вопрос трудоустройства всех безработных Беларуси к 1 мая.

24 мая во время рабочей поездки в Гродненскую область президент конкретизировал свое поручение . «Когда я говорил, что к 1 мая надо, чтобы все работали, я имел в виду, что вы должны им предложить работу», — пояснил он. Президент привел пример: сейчас пришло время весенне-полевых работ, значит, можно сформировать бригады, которые бы трудились в сельхозпредприятиях. При этом нужно создать все необходимые условия для правильной организации труда, уточнил Александр Лукашенко.