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Перед 1 мая в Гомеле проведут масштабную ярмарку вакансий
27.04.2017 17:08 — Новости Общества | Tut.by
«Для тех, кто хочет и желает работать», — так анонсирует ярмарку вакансий управление по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома. Мероприятие запланировано на 29 апреля.
На встречу с представителями организаций и предприятий Гомеля приглашают всех граждан, независимо от стажа и опыта работы. На мероприятии они смогут получить информацию о свободных рабочих местах, о временных и оплачиваемых общественных работах, сообщают организаторы.
Начало ярмарки в 10.00 в здании управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома на улице Пролетарская, 18.
24 мая во время рабочей поездки в Гродненскую область президент
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"Для тех, кто хочет и желает работать" - так анонсирует ярмарку вакансий управление по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома. Мероприятие...
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