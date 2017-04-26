МИНСК, 27 апр — Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси активно занимается взысканием просроченной дебиторской задолженности с белорусских предприятий-экспортеров, заявил генпрокурор республики Александр Конюк в четверг в Москве.

Руководитель Генпрокуратуры принял участие в семинаре-совещании с субъектами товаропроводящей сети белорусских организаций-экспортеров в Москве. Как напомнил Конюк, его ведомству президентом было поручено заниматься вопросами дебиторской задолженности.

Алексеев — просто вор

"На последнем совещании по правоохранительным органам президент еще раз акцентировал внимание, что Генеральная прокуратура должна заниматься, и очень плотно, возмещением ущерба государству. Дебиторка — это возмещение ущерба", — отметил Конюк.

Генпрокурор признал, что криминальную составляющую в вопросах дебиторской задолженности пока снизить не удалось.

"Что сегодня происходит с товаропроводящими сетями? Вы, наверное, слышали о последних громких делах. Арест Алексеева — это все в том же контексте, это один из мошенников, воров, по-другому говоря, который значительные суммы воровал у государства, вывел их через аффилированные системы за рубеж. Часть перевел на непонятные фирмы. Просто вор. Он арестован, находится в Минске, понесет наказание. Вообще товаропроводящие сети, как они работают, на мой взгляд как генерального прокурора, они со своей задачей не справляются. Мало того, что не справляются, еще и преступления совершают", — добавил Генпрокурор.

По словам Конюка, можно приводить множество примеров мошеннических схем, в том числе и нечестной работы чиновников, которые создают подконтрольные фирмы в Москве. "И Генеральная прокуратура сейчас очень плотно вместе с другими правоохранительными органами занимаются этой проблемой", — отметил он.

Кадровая политика — профанация

Глава Генеральной прокуратуры высказался о том, что он занимается дебиторской задолженностью, "а руководители предприятий отдали мне заявление, руки умыли и считают, что все их проблемы решены".

"Так не будет. Мы сейчас будем привлекать и директоров предприятий, если их вина есть, и руководителей товаропроводящей сети. Потому что они занимают такую позицию нейтральную, вроде это не их дело", — заявил Конюк.

Назвал профанацией Генпрокурор и кадровую политику товаропроводящей сети. "Назначаются на эти должности люди, никакого отношения не имеющие к экономике, абсолютно не понимающие в этом. По протекции, по знакомству как-то устраиваются. Зарплаты здесь по сравнению с Беларусью сумасшедшие у них, но они себя не окупают", — добавил он.

Всего же задолженность в сфере достигла суммы в 400-500 миллионов рублей, а Генпрокурор рассказал о негативной тенденции по ее увеличению.

"Я понимаю, когда бизнес несет экономический риск, но когда заранее идут на мошеннические схемы, когда заранее знают, что договор не будет выполняться, это уже никуда не годится", — добавил генпрокурор, его слова привела БелТА.