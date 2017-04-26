Первый Burger King вне столицы официально открылся в Гродно 27 апреля. До этого заведение на пешеходной улице Советской уже работало пять дней — в длинные апрельские выходные тут было многолюдно, а на кассах выбивали более 1000 чеков в день. В день открытия журналистам показали кухню популярного фастфуда и рассказали о планах по расширению сети в Гродно.

Красную ленту перерезали генеральный директор «Бургер Кинг Беларусь» Алексей Дубовиков и операционный директор этой фирмы Наталья Канина, а также представитель Ленинского района города Дмитрий Михальский.





— Формат заведения новый для города, но не новый для иностранных туристов, которых в Гродно все больше в связи с возможностью посетить город и окрестности без визы, — сказал чиновник, отмечая, что выбор места на пешеходной улице Советской — очень удачный с точки зрения привлечения посетителей. С тем, что Гродно — идеальное место для первого регионального ресторана Burger King именно из-за безвизового режима, согласны и в руководстве сети.





По словам Михальского, Burger King не только привез в Гродно свой знаменитый воппер, но и создал тут 50 новых рабочих мест. Вместе с гродненскими новичками в первое время в заведении будут работать и передавать свой опыт минчане.

Доставка уже работает, а безлимитные напитки не планировались

Первые два года сеть концентрировалась на развитии в Минске, рассказал гендиректор Алексей Дубовиков. За это время удалось отладить бизнес-процессы и логистику, и теперь фастфуд может расширяться в регионы. Будет ли сеть развиваться в Гродно дальше — зависит от работы существующего ресторана. Второй Burger King может появиться в гипермаркете «АЛМИ» на проспекте Космонавтов, но пока его размещение еще на стадии переговоров.





Одновременно с официальным открытием ресторана начала работу доставка. Для этого в гродненском Burger King уже есть три мотороллера, а зимой к ним присоединятся еще два автомобиля. Мотороллеры должны доставлять заказы быстро независимо от трафика, чтобы еда оставалась теплой.



















Внутри гродненский ресторан мало отличается от минских аналогов, разве что места тут поменьше — помещения в старинных домах исторического центра не самые просторные. Не отличается от столичного и меню — но бесплатно доливать напитки тут нельзя, хотя это одна из самых известных «фишек» сети. По словам руководства, именно из-за нехватки места тут изначально не планировали вводить эту услугу.

Специально для журналистов сотрудники гродненского Burger King показали процесс сборки знаменитого воппера.

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