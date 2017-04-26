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В Гомеле 1 мая начнут работать фонтаны
27.04.2017 17:23 — Новости Общества | Tut.by
Сезон фонтанов в Гомеле откроется 1 мая в 12.00. В этот день во всех районах города для взрослых и детей пройдут концертно-развлекательные программы, посвященные празднику труда.
В Советском районе мероприятия развернутся на площадке у фонтана по проспекту Речицкому, 45, в Железнодорожном районе — на площади Победы, в Центральном районе гомельчан и гостей города ожидают возле фонтана у цирка, в Новобелицком районе — в сквере у фонтана по улице Ильича.
В час дня на площадке у парадного входа во дворец Румянцевых и Паскевичей начнется концерт Гомельского городского симфонического оркестра.
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Сезон фонтанов в Гомеле откроется 1 мая в 12.00. В этот день во всех районах города для взрослых и детей пройдут концертно-развлекательные программы, посвященные...
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