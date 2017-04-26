﻿ В Речицком районе прямо под нефтепроводом рабочие обнаружили более 90 боеприпасов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Речицком районе прямо под нефтепроводом рабочие обнаружили более 90 боеприпасов

27.04.2017 17:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Речицком районе рядом с нефтепроводом рабочие обнаружили 93 боеприпаса различного калибра времен ВОВ. К счастью, опасные находки саперам удалось оперативно извлечь и обезвредить.


Сообщение о том, что в деревне Защебье Речицкого района при проведении капремонта нефтепровода работники обслуживающей организации наткнулись на боеприпасы дежурный по войсковой части 5525 получил днем 22 апреля. Саперно-пиротехническая группа незамедлительно прибыла на место.


— При разминировании взрывоопасные предметы были обнаружены как под самой трубой нефтепровода, так и в непосредственной близости от него. В результате военнослужащие извлекли на поверхность 93 боеприпаса различного калибра времен Великой Отечественной войны, которые в дальнейшем вывезли на подрывную площадку и уничтожили, — сообщила официальный представитель воинской части 5525 Екатерина Хузеева.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Речицком районе рядом с нефтепроводом рабочие обнаружили 93 боеприпаса различного калибра времен ВОВ. К счастью, опасные находки саперам удалось оперативно...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Генпрокурор занялся белорусскими компаниями - экспортерами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика