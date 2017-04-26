В Речицком районе рядом с нефтепроводом рабочие обнаружили 93 боеприпаса различного калибра времен ВОВ. К счастью, опасные находки саперам удалось оперативно извлечь и обезвредить.





Сообщение о том, что в деревне Защебье Речицкого района при проведении капремонта нефтепровода работники обслуживающей организации наткнулись на боеприпасы дежурный по войсковой части 5525 получил днем 22 апреля. Саперно-пиротехническая группа незамедлительно прибыла на место.





— При разминировании взрывоопасные предметы были обнаружены как под самой трубой нефтепровода, так и в непосредственной близости от него. В результате военнослужащие извлекли на поверхность 93 боеприпаса различного калибра времен Великой Отечественной войны, которые в дальнейшем вывезли на подрывную площадку и уничтожили, — сообщила официальный представитель воинской части 5525 Екатерина Хузеева.