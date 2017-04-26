На справках, по которым дети бесплатно ездят в общественном транспорте, должно быть фото, название школы или гимназии, где учится ребенок, а также адрес, по которому он живет. Однако, уточняют в Минобразования, это не значит, что бесплатно школьники могут ездить только от дома до школы и обратно.





26 апреля вступило в силу постановление Минобразования № 15.По документу, теперь в нижнем левом углу школьных справок, по которым дети ездят бесплатно, появится фотография.

— Снимок нужен для того, чтобы документом для проезда не пользовались другие лица, — объясняет Людмила Высоцкая, пресс-секретарь Министерства образования.

Вот так теперь будет выглядеть справка, которую может попросить контролер.



Скриншот постановления № 15 Министерства образования.

Пресс-секретарь напомнила: ученикам не нужно платить за проезд. Это закреплено постановлением Совмина № 202, в котором прописано, что с 1 сентября по 30 июня школьники могут бесплатно пользоваться общественным транспортом от дома к месту учебы и обратно. Что же касается других маршрутов, решение по ним принимают местные органы власти.

Тем не менее в Минобразования уточняют: вступившее в силу постановление не ограничивает детей проездом от дома до школы.

— Ведь дети занимаются в секциях, музыкальных школах, кружках — и туда им тоже необходимо добираться, — резюмирует Людмила Высоцкая.