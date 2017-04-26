Террористы из группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) перемещаются из Сирии и Ирака в Афганистан, что создает угрозу для стран ОДКБ . Об этом заявил исполняющий обязанности генерального секретаря организации Валерий Семериков.

«Сегодня в Афганистан устремился поток недобитых в Сирии и Ираке боевиков ИГ, которые со временем могут превратить эту страну в плацдарм для экспансии на территорию государств-членов ОДКБ», - сказал Семериков, выступая на Московской конференции по международной безопасности, передает РИА «Новости» . Он отметил также, что ИГ и «Аль-Каида» (запрещена в РФ) пытаются объединиться в союз.