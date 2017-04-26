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ОДКБ: Афганистан становится плацдармом террористов вблизи Содружества

27.04.2017 17:51 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Террористы из группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) перемещаются из Сирии и Ирака в Афганистан, что создает угрозу для стран ОДКБ. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального секретаря организации Валерий Семериков.

«Сегодня в Афганистан устремился поток недобитых в Сирии и Ираке боевиков ИГ, которые со временем могут превратить эту страну в плацдарм для экспансии на территорию государств-членов ОДКБ», - сказал Семериков, выступая на Московской конференции по международной безопасности, передает РИА «Новости». Он отметил также, что ИГ и «Аль-Каида» (запрещена в РФ) пытаются объединиться в союз.

Невесты халифата
 
 
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Боевики бегут из Сирии и Ирака в Афганистан, что представляет угрозу для стран-членов ОДКБ, считает исполняющий обязанности генсека организации Валерий Семериков.

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