|
ОДКБ: Афганистан становится плацдармом террористов вблизи Содружества
27.04.2017 17:51 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Террористы из группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) перемещаются из Сирии и Ирака в Афганистан, что создает угрозу для стран
«Сегодня в Афганистан устремился поток недобитых в Сирии и Ираке боевиков ИГ, которые со временем могут превратить эту страну в плацдарм для экспансии на территорию государств-членов ОДКБ», - сказал Семериков, выступая на Московской конференции по международной безопасности, передает
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии