Внимание сотрудников ГАИ ночью 27 апреля привлекла стоящая на улице Барыкина «Газель», сообщили в УВД Гомельского облисполкома.





В салоне авто милиционеры увидели крышки люков. Водитель не стал отпираться и признался, что воровал их на городских улицах, а машину для перевозки взял у своего знакомого.

Всего изъято 26 похищенных канализационных люков. В настоящее время милиция устанавливает откуда похищались люки, а также, имеются ли у задержанного 32-летнего мужчины сообщники.