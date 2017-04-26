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В Гомеле задержали мужчину, который перевозил ворованные люки на машине знакомого
27.04.2017 18:29 — Новости Общества | Tut.by
Внимание сотрудников ГАИ ночью 27 апреля привлекла стоящая на улице Барыкина «Газель», сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
В салоне авто милиционеры увидели крышки люков. Водитель не стал отпираться и признался, что воровал их на городских улицах, а машину для перевозки взял у своего знакомого.
Всего изъято 26 похищенных канализационных люков. В настоящее время милиция устанавливает откуда похищались люки, а также, имеются ли у задержанного 32-летнего мужчины сообщники.
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Всего изъято 26 похищенных канализационных люков. В настоящее время милиция устанавливает откуда похищались люки, а также, имеются ли у задержанного мужчины...
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