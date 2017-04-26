Два жителя Витебска, которые выращивали коноплю и сбывали наркотик, предстанут перед судом, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по области Светлана Сахарова.

В 2016 году 27-летний и 28-летний мужчины посеяли и вырастили на поле возле леса рядом с деревней Старницы Витебского района около 50 кустов конопли. Все лето ухаживали за растениями, пололи, поливали. Однако собрать «урожай» не удалось — в сентябре на поле пришла милиция.

Недалеко от поля правоохранители обнаружили тайник. Здесь мужчины сушили срезанные кусты конопли, а затем перевозили в Витебск и сбывали марихуану. В момент задержания подозреваемых изъяли 48 кг наркотика.

Мужчинам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 329, ч. 3 ст. 328 УК (Посев и выращивание в целях сбыта наркотических средств, запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, совершенные группой лиц; незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка наркотических средств, совершенные лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 329 УК, в отношении наркотических средств в крупном размере).

27-летнего мужчину арестовали. В отношении второго обвиняемого следователи ведут отдельное уголовное дело. Он объявлен в розыск.