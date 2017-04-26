Районы Гродненской области выберут населенные пункты для превращения в «деревни будущего», соответствующее поручение сегодня на заседании облисполкома дал губернатор Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор поручил районам области определить населенные пункты, в которых будут реализовать идею по созданию «деревни будущего». Перспективный план развития сельских населенных пунктов под таким названием разработал БелНИИ градостроительства.

«Каждый район должен выбрать агрогородки или деревни, на примере которых можно постепенно реализовывать эту концепцию. Выберем наиболее подходящие и начнем работу. Думаю, что она должна включать не только постепенное изменение и приведение к определенным стандартам облика населенного пункта благодаря благоустройству, ремонту, озеленению, важным компонентом должна стать работа с людьми. Порой на селе сдают в строй коттедж и селят молодые семьи, а на участке за 2−3 года не появляется ни деревца, ни клумбы. В то же время у других рачительных хозяев ухоженные и чистые придомовые территории. В „деревнях будущего“ 80% местных жителей должны быть именно такими», — отметил Владимир Кравцов. Кандидатами в «деревни будущего» среди агрогородков являются Обухово, Вертелишки, Свислочь, Дотишки и другие.

Заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич на заседании облисполкома пояснил, что в концепции представлены рекомендации по устройству пяти типов сельских населенных пунктов — агрогородков, небольших и даже малонаселенных деревень. «В каждом районе целесообразно выбрать населенные пункты разных типов, чтобы на их примере показать, как можно улучшить качество и комфорт жизни людей. В концепции есть рекомендации, например, по обустройству остановок, наличию навесов, совету по поводу того, где делать тротуары, как размещать на них велодорожки, а где ограничиться обочиной и не тратить лишние средства. Представлен рекомендованный набор физкультурных объектов и другое", — рассказал он.

Перспективный план развития сельских населенных пунктов «Деревня будущего» можно найти на сайте Министерства архитектуры и строительства.