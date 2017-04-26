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С подсветкой и защитным стеклом. В столице разрабатывают новые уличные тумбы для афиши
27.04.2017 21:02 — Новости Общества | Tut.by
В Минске рассматривают несколько вариантов дизайна новых рекламных тумб, которые установят на главных проспектах города. Об этом рассказал бывший глава Фрунзенского района и нынешний директор «Мингорсправки» Борис Васильев, пишет агентство «
По словам Васильева, новые тумбы появятся возле остановок на главных столичных магистралях.
— В настоящее время мы разрабатываем новый вид тумбы. Рассматриваем несколько вариантов дизайна. Тумба будет восьмигранная, с новым оформлением, подсветкой и защитным стеклом.
Специалисты «Мингорсправки» изучили опыт Европы, России и Украины, а также различные подходы в дизайнерском и конструктивном решении.
— Рекламодателям по-прежнему интересна такая форма размещения рекламы. Вместе с «Минсктрансом» мы отработали информацию о пассажиропотоках, которые сегодня есть в Минске, и видим, что информация на рекламных тумбах читаема горожанами и гостями столицы.
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Новые тумбы появятся на главных проспектах.
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