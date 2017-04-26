В Минске рассматривают несколько вариантов дизайна новых рекламных тумб, которые установят на главных проспектах города. Об этом рассказал бывший глава Фрунзенского района и нынешний директор «Мингорсправки» Борис Васильев, пишет агентство « Минск-Новости ».



Фото с сайта minsknews.by

По словам Васильева, новые тумбы появятся возле остановок на главных столичных магистралях.

— В настоящее время мы разрабатываем новый вид тумбы. Рассматриваем несколько вариантов дизайна. Тумба будет восьмигранная, с новым оформлением, подсветкой и защитным стеклом.

Специалисты «Мингорсправки» изучили опыт Европы, России и Украины, а также различные подходы в дизайнерском и конструктивном решении.

— Рекламодателям по-прежнему интересна такая форма размещения рекламы. Вместе с «Минсктрансом» мы отработали информацию о пассажиропотоках, которые сегодня есть в Минске, и видим, что информация на рекламных тумбах читаема горожанами и гостями столицы.