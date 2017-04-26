Самолет «Белавиа» 27 апреля выполнил первый рейс в Брюссель . Летать белорусская авиакомпания будет в аэропорт Шарлеруа — именно его выбирают лоукосты, которые летают в Бельгию. TUT.BY побывал на первом рейсе и узнал, зачем «Белавиа» аэропорт лоукостов, кто будет летать из Бельгии в Минск, а еще расспросил в целом о планах авиакомпании.





Кто будет летать прямым рейсом между Минском и Брюсселем?

Первый самолет «Белавиа» в аэропорту Шарлеруа встречали дипломаты, журналисты и местные споттеры. Были и торжественные ворота, и даже хлеб-соль.

— Брюссель сегодня — это столица Европы. Здесь находится множество международных организаций, штабквартиры НАТО, Европарламента, других европейских структур. Сюда будут летать международные чиновники, дипломаты. Есть запросы на такой рейс от гуманитарных фондов, — замгендиректора «Белавиа» Игорь Чергинец объясняет решение авиакомпании летать в столицу Бельгии.



Александр Михневич. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Посол Беларуси в Королевстве Бельгия Александр Михневич и вовсе называет этот рейс долгожданным. В последнее время контактов между Бельгией и Беларусью стало больше, да и отношения с Евросоюзом у нашей страны потеплели. Дипломат прогнозирует и туристический интерес между странами. Например, бельгийцев в Беларусь может привлечь экология.

— У Беларуси, несмотря на последствия Чернобыльской катастрофы, здесь есть имидж очень чистой страны, очень продвинутой экологически. Страны, в которой еще есть девственная природа. Плюс наше советское и военное прошлое может привлечь людей, — считает Александр Михневич.

Помимо прямых перелетов Минск-Брюссель «Белавиа» идет в бельгийский аэропорт для дальнейшего расширения транзитных перевозок. Не скрывает похожего интереса и руководство аэропорта Шарлеруа.

— Раньше наш аэропорт организовывал перевозки именно из точки в точку. Теперь, с авиакомпанией «Пегасус» в Турции и с «Белавиа» в Беларуси мы развиваем систему хабов, — говорит главный исполнительный директор аэропорта «Шарлеруа» Жан-Жак Клокет. — Минск станет хабом для нас — наши пассажиры смогут попасть через столицу Беларуси в Россию, в Украину, в другие страны.



Жан-Жак Клокет. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Для «Белавиа» аэропорт, который является хабом сразу для нескольких лоукостов, обещает высокую заполняемость самолетов.

— Наш аэропорт предоставляет 80%-ю заполняемость самолетов, для такой компании как «Белавиа» это хорошая гарантия заполнения самолетов. Вообще наш аэропорт работает в полную силу. Мы очень сильно загружены: пассажиропоток более 80%, а в апреле этого года он был более 90%, — говорит директор бельгийского аэропорта.

Белорусы в свою очередь отмечают, что даже первый рейс в Брюссель оказался хорошо заполненным — пришлось даже ставить самолет побольше, чем планировали. Активно раскупаются билеты и на будущие рейсы. По прилету в Брюссель Игорь Чергинец даже официально заявил, что авиакомпания надеется увеличить частоту полетов в Бельгию. Заявленной частоты в три раза в неделю, скорее всего, будет мало.









Кому еще может быть интересен рейс из Брюсселя в Минск? Сегодня в Бельгии живет около 4 тысяч белорусов, которым приходилось искать способы добраться на родину через соседние страны. Представительница белорусской диаспоры в Брюсселе Оксана Скреве рассказывает, что в основном добирались через Амстердам, или через Франкфурт, Варшаву, Вену.

— Многие из нас уже купили билеты для себя на прямой рейс в Минск. Покупаем билеты и для своих родственников в Беларуси — мы знаем, что для многих белорусов покупка авиабилета не всегда доступна.





Цену, выставленную «Белавиа» за этот перелет, собеседница называет справедливой.

— Те способы, которыми мы добирались в Беларусь, всегда были дороже, чем сейчас предложила «Белавиа». Если говорить про вариант лоукоста, то приходилось добираться до Вильнюса, а потом уже на автобусе или поездом. Но это не очень удобно: до Вильнюса еще нужно добраться и границу пройти — на всем этом терялось очень много времени да и по деньгам дешевле не выходит в итоге.





Условия для белорусов от Шарлеруа: выгодные цены на обслуживание и рекорд по обороту самолета

Цены на билеты из Минска в Брюссель — от 89 евро в одну сторону и около 170 евро в обе стороны. Игорь Чергинец отмечает, что это значительно ниже, чем на рейсы «Белавиа» в другие аэропорты этого европейского региона. Говорит, что это стало возможным из-за удобных условий, на которые удалось договориться с аэропортом, привыкшим иметь дело с лоукостами.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Для нас установили хорошие цены на обслуживание наших рейсов. С чем сравнить? Например, стоимость обслуживания в Брюсселе — в 3−4 раза меньше, чем в Ереване, рейс в который мы снова пытаемся открыть. Кроме того, в Шарлеруа обслуживание дешевле раза в два, чем в основном аэропорте Брюсселя. Если бы не эти уступки — билет туда-обратно был был примерно на 100 евро дороже. В этот же регион билеты на наши самолеты в обе стороны стоят примерно 260−270 евро, а здесь удалось установить 170, — объясняет Игорь Чергинец.

— Все равно у «Райанэйр» из того же Вильнюса билеты в Брюссель дешевле, чем у «Белавиа». Около 35 евро в одну сторону. Почему «Белавиа» не может добиться такой цены на билет?

— Очень много факторов, о которых мы уже не раз рассказывали. Скажем, в том же Вильнюсе аэропорт вовсе не берет денег за обслуживание самолетов «Райанэйр» и других лоукостов, — рассказывает Игорь Чергинец. — Расходы аэропорта на их обслуживание оплачивают 50 на 50 правительство Литвы и мэрия Вильнюса. То есть, они же частично платят за билеты пассажиров. Плюс аэропорт Вильнюса достаточно много зарабатывает на непрямых авиационных услугах. Например, мы, продолжаем мечтать, что государство даст «Белавиа» возможность организовать дьютифри на борту. Сегодня почти все компании, которые летают в Минск, имеют такую возможность, а мы — нет, хотя технически к этому готовы. В других авиакомпаниях пассажиры охотно покупают дьютифри, покупают у перевозчиков всевозможные страховки. И выходит: заработал доллар — на доллар снизил стоимость билетов. Мы пытаемся сегодня получить такие возможности в нашем основном аэропорту.





Игорь Чергинец добавляет: помимо приятных цен на обслуживание, аэропорт Шарлеруа предложил «Белавиа» очень хорошее время «оборота» — 35 минут. Именно столько времени самолет «Белавиа» будет находиться в Брюссельском аэропорту после посадки и до вылета. Для рейсов «Белавиа» это время рекордное. Для сравнения: в минском аэропорту минимальное время обслуживания рейсов — час.

— Для авиакомпании важно эффективно использовать самолет: чем меньше он стоит на земле — тем выгоднее, а значит, тем дешевле в итоге можно сделать билеты. В этом аэропорту все происходит очень быстро и сверх технологично, — рассказывает Игорь Чергинец. — Аэропорт Брюсселя нам первоначально вообще предложил 20 минут для обслуживания самого большого нашего самолета Боинг 737−800 на 189 кресел. Такие же самолеты в этом аэропорту использует «Райанэйр» — их рейс обслуживают за 25 минут. Но мы попросили 35 минут. Дело в том, что эти 10 минут нам нужны на уборку. У «Райанэйр» на борту только платное питание — значит, его намного меньше, а значит, меньше отходов и меньше приходится убирать. Раз мало убирать — лоукост не заказывает услуг клиннинговой компании — уборкой самолета занимаются сами бортпроводники. Это ни хорошо и ни плохо — это просто другая организация труда. У нас питание есть и убирать приходится больше — так что нам нужны эти 10 минут. Но 35 минут — это рекорд для «Белавиа».





В Шарлеруа белорусская авиакомпания намерена сотрудничать с лоукостами. Подвозить пассажиров для того же «Райанэйра» на экзотические рейсы.

— Здесь есть специфические направления, например, в Северную Африку, в Марокко. Транзитный пассажир может купить два билета — один на «Белавиа» до Брюсселя, второй — на «Райанэйр» или три других лоуокста, которые здесь есть. Почему бы и нет.



