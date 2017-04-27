В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США) в Международный день памяти о чернобыльской катастрофе, который отмечается впервые в этом году, состоялась специальная дискуссия на тему «Выявление и преодоление долгосрочных последствий чернобыльской ядерной катастрофы: создание основы для продолжения международного сотрудничества».

В числе основных выступающих в дискуссии принял участие начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик. Дипломат отметил необходимость обеспечения устойчивого развития в пострадавших регионах через партнерство, инновации и инвестиции и представил предложения страны по наполнению дальнейшего международного сотрудничества по чернобыльским вопросам с участием организаций системы ООН и заинтересованных государств.

Участники дискуссии подчеркнули, что организованный по инициативе Беларуси круглый стол обогатил обсуждение в рамках ООН таких взаимосвязанных вопросов, как повестка дня в области устойчивого развития, Сендайская программа действий по снижению риска бедствий, международное чернобыльское сотрудничество и сотрудничество в области охраны здоровья и окружающей среды. В этот же день в штаб-квартире ООН открылась фотовыставка «Вы не одиноки: празднование целительной силы сочувствия и сострадания перед лицом трагедии». Она была организована постоянным представительством Беларуси при ООН совместно с офисом Программы развития ООН в Беларуси и неправительственными организациями США и Ирландии — «Рамапо — детям Чернобыля» и «Международный проект детям Чернобыля». На выставке представлены фотоматериалы из архивов данных организаций, а также работы американского фотографа Филипа Гроссмана, сделанные по итогам его поездки в Беларусь в ноябре 2016 года.

БЕЛТА