На минувшей неделе в Западном оперативном командовании успешно прошло командно-штабное учение с 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригадой. Основные события КШУ развернулись на 230‑м учебном полигоне — впрочем, в ходе этого масштабного мероприятия подготовки войск не остался в стороне и Гожский полигон. Там отрабатывались вопросы управления воинскими частями и подразделениями бригады в ходе ведения специальных действий.