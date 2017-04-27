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К бою дал сигнал трубач…

27.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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На минувшей неделе в Западном оперативном командовании успешно прошло командно-штабное учение с 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригадой. Основные события КШУ развернулись на 230‑м учебном полигоне — впрочем, в ходе этого масштабного мероприятия подготовки войск не остался в стороне и Гожский полигон. Там отрабатывались вопросы управления воинскими частями и подразделениями бригады в ходе ведения специальных действий.


Танк Т-72Б в ходе учения

 
 
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На минувшей неделе в Западном оперативном командовании успешно прошло командно-штабное учение с 11‑й...

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