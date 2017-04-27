Спецслужбы СНГ отработали вопросы взаимодействия по пресечению вербовочной деятельности террористов в сети Интернет.

Как сообщает пресс-бюро Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ, в Душанбе прошла совместная командно-штабная тренировка, в которой приняли участие представители органов безопасности и специальных служб Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана, Координационной службы Совета командующих пограничными войсками, Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участников СНГ.

Целью тренинга стала подготовка сотрудников оперативных подразделений компетентных органов государств — участников СНГ к совместному выполнению практических задач по пресечению вербовочной деятельности международных террористических организаций в сети Интернет.

До участников были доведены методы и способы организации межведомственного и межгосударственного взаимодействия при проведении согласованных мероприятий, направленных на установление и нейтрализацию лиц, занимающихся вербовочной деятельностью через социальные сети. Отработаны алгоритмы использования потенциала информационных систем коллективного пользования СНГ при проведении проверочных мероприятий: Специализированного банка данных АТЦ СНГ, Объединенного банка данных органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ по борьбе с организованной преступностью, Объединенного банка данных дактилоскопической информации, Международного банка данных по противодействию терроризму (МБД).

Проведенная СКШТ стала одним из подготовительных этапов совместного антитеррористического учения «Душанбе-Антитеррор — 2017», которое в соответствии с действующей Программой сотрудничества государств — участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма пройдет в мае — июне нынешнего года на территориях шести государств Содружества — Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Соб. инф.