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На весь строительный сезон

27.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Кипит в эти апрельские дни работа в парке 83‑го отдельного инженерно-аэродромного полка. Военнослужащие и гражданский персонал воинской части переводят технику на весенне-летний период эксплуатации.

— Автомобильной и строительной техники в воинской части насчитывается порядка 250 единиц. Это автокраны, экскаваторы, грейдеры, скреперы, автосамосвалы, обычные грузовики, — рассказывает заместитель командира по вооружению — начальник технической части 83 оиаэп подполковник Ян Ботеновский.


Подполковник Ян Ботеновский

 
 
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Кипит в эти апрельские дни работа в парке 83‑го отдельного инженерно-аэродромного полка. Военнослужащие...

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