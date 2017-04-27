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На весь строительный сезон
27.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Кипит в эти апрельские дни работа в парке 83‑го отдельного инженерно-аэродромного полка. Военнослужащие и гражданский персонал воинской части переводят технику на весенне-летний период эксплуатации.
— Автомобильной и строительной техники в воинской части насчитывается порядка 250 единиц. Это автокраны, экскаваторы, грейдеры, скреперы, автосамосвалы, обычные грузовики, — рассказывает заместитель командира по вооружению — начальник технической части 83 оиаэп подполковник Ян Ботеновский.
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