Недавно в стенах Военной академии Республики Беларусь прошла V Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы социально-гуманитарного знания в контексте обеспечения национальной безопасности». На протяжении двух дней во время пленарного заседания и работы секций, а также круглого стола обсуждался широкий круг вопросов социально-гуманитарного знания, решение которых прямо или косвенно связано с задачами обеспечения национальной безопасности.





Организаторами конференции выступили кафедра социальных наук Военной академии Республики Беларусь, Белорусское региональное отделение Академии военных наук Российской Федерации и Академия проблем военной экономики и финансов (г. Москва) при участии кафедры философии и истории Украины Одесской национальной академии связи имени A. C. Попова (г. Одесса), Центра евразийских исследований филиала Российского государственного социального университета (г. Минск), кафедры мировой экономики БГЭУ, кафедры философии и логики МГЛУ.

Конференцию открыл заместитель начальника Военной академии Республики Беларусь по научной работе кандидат военных наук, доцент полковник Михаил Избаш. Он подчеркнул важность вынесенных на обсуждение вопросов и отметил представительность нынешней конференции. К участию в ней в очном и заочном форматах было принято 216 заявок ученых и преподавателей, аспирантов, адъюнктов, магистрантов, студентов гражданских вузов и курсантов учреждений высшего военного образования из Беларуси, России, Молдовы, Украины, Туркменистана, Казахстана.





В работе конференции участвовало более 240 человек, в том числе академик Национальной академии наук Беларуси, 37 докторов наук и профессоров, 84 кандидата наук, члены-корреспонденты НАН Беларуси и РАН, профессора и действительные члены Белорусского регионального отделения Академии военных наук Российской Федерации, представители главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь, представитель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

С содержательными докладами на пленарном заседании выступили академик НАН Беларуси Евгений Бабосов; вице-президент Академии военных наук РФ, член-корреспондент РАН, доктор военных наук, профессор Игорь Шеремет; действительный член Академии военных наук РФ, доктор военных наук Александр Павловский; президент Академии проблем военной экономики и финансов, заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор Сергей Викулов; начальник управления информации — пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь кандидат педагогических наук Владимир Макаров; профессор кафедры международного бизнеса БГЭУ доктор экономических наук, профессор Галина Шмарловская; профессор кафедры социальных наук УО «Военная академия Республики Беларусь» доктор военных наук Николай Карпиленя и другие.

Были основательно рассмотрены вопросы информационной безопасности, противодействия «цветным революциям», защиты духовной среды и культурного многообразия человечества. Выступающие отметили, что нарастание угроз сетецентрических и гибридных войн требует скоординированных и консолидированных усилий различных органов власти и институтов общества. Также было подчеркнуто, что сегодня именно духовность и мораль скрепляют в единое целое различные части социального организма, являются внутренним источником его развития.





В рамках пяти тематических секций были заслушаны и обсуждены доклады, посвященные проблемам философского анализа проблем войны, национальной безопасности, экономики, оборонно-промышленного комплекса и экономической безопасности в условиях глобализации, участия славянских народов в военных и политических конфликтах XIX — XX веков, политическим и социальным аспектам военных конфликтов.

Обсуждение проходило очень активно. Несмотря на то что темы докладов, на первый взгляд, относились к далеко отстоящим друг от друга областям гуманитарного знания и исследуемым сюжетам, их объединяющим моментом являлась идея безопасности. Благодаря разнообразию тематики проблема безопасности рассматривалась в самых различных аспектах и уровнях.

В частности, на заседании секции № 1 большой интерес вызвало обсуждение вопросов патриотического воспитания молодежи, которое становится сегодня одним из важнейших факторов обеспечения национальной безопасности. В выступлениях приводились конкретные примеры деятельности в этом направлении, осуществляемой сегодня в Беларуси и России. Не менее интересно и плодотворно проходило обсуждение и в других секциях, на заседании круглого стола.

По итогам конференции была принята резолюция, в которой отмечался высокий уровень подготовки мероприятия и выражалась благодарность его организаторам.

Участники конференции подтвердили, что обсуждение социально-гуманитарных аспектов национальной безопасности является для научного сообщества насущной необходимостью, оно позволяет сравнить подходы к проблемам обеспечения безопасности, обменяться научными результатами и идеями, а также наладить контакты между преподавателями и научными сотрудниками военных и гражданских учреждений.

Особую значимость на современном этапе приобретают вопросы укрепления института семьи, сохранения национальных культурных традиций во всех сферах жизни общества.

Усиливается значимость преподавания в достаточных объемах дисциплин социально-гуманитарного цикла в учреждениях высшего образования. Участники конференции акцентировали внимание на важности объединения усилий научных и педагогических работников стран постсоветского пространства по формированию научного мировоззрения и информационной культуры личности, противодействию фальсификациям истории Великой Отечественной войны, воспитанию духовно-нравственного, военно-исторического, военно-патриотического сознания общества.

Из первых уст

Начальник кафедры социальных наук учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» кандидат философских наук, доцент Владислав Ксенофонтов:

— Рассматривая вопросы безопасности государства в их гуманитарном осмыслении, мы видим, как идет масштабное внедрение информационных технологий в военную сферу. Целевая установка современной войны — не просто победа над противником, а изменение ролевых функций государств. Можно наблюдать, как определенные силы в мире осуществляют дестабилизацию целого ряда стран путем организации «цветных революций».

Поэтому перед участниками нынешней конференции стояла задача сформировать научное понимание данных вопросов сквозь призму национальной безопасности. Полагаю, что в целом нам это удалось.

Также хотел бы отметить, что проведение подобных научных мероприятий в формате международных конференций укрепляет научный авторитет Военной академии Республики Беларусь, привлекает внимание общественности к проблемам национальной безопасности, затрагивающим интересы практически всех граждан страны без исключения.

Президент Академии проблем военной экономики и финансов, заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор Сергей Викулов:

— Я очень благодарен белорусской стороне за то, что вы на протяжении нескольких лет проводите в Минске такие конференции.

Академия проблем военной экономики и финансов, которую я возглавляю, является одним из организаторов этих встреч. Мне всегда очень интересно бывать здесь, обмениваться мнениями, участвовать в дискуссиях.

Действительный член Академии военных наук Российской Федерации, доктор военных наук Александр Павловский:

— Конференция стала замечательным событием. В ее работе приняли участие наши коллеги из Российской Федерации и Украины, которые выступали здесь с изложением своих позиций, участвовали в дискуссии.

Хотел бы отметить важность темы, которая обсуждалась, — гуманитарные основы военной науки. Сегодня особенно актуальны вопросы стратегии культурной безопасности государства. И состоявшийся обмен мнениями был очень полезен, особенно для молодых ученых.

Обсуждались на конференции и вопросы информационной безопасности. Речь шла о своего рода «мягкой силе», посредством которой противник пытается оказывать давление на наше государство. Так вот: надо уметь не только противодействовать ей, но и самим активно действовать. Если же только оправдываться и защищаться, никогда не получим должного эффекта.

Старший преподаватель Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова кандидат социологических наук Любовь Грошева:

— Большое спасибо организаторам! Участие в работе конференции для меня — прекрасная возможность обменяться с белорусскими коллегами практическими наработками, знаниями и методологиями работы с курсантами.

Научный сотрудник Центра научно-методического сопровождения АИС «Резерв» Академии управления при Президенте Республики Беларусь Олег Кучинский:

— Рассматриваемые на конференции вопросы очень важны. И очень хорошо, что к их обсуждению привлекают специалистов, работающих в различных отраслях, — и политологов, и экономистов, и военных. Мы всегда будем рады участвовать в научных конференциях, которые проводятся Военной академией Республики Беларусь.

Михаил Дубравин, «Ваяр», фото Дениса Малышица