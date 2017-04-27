Ежегодно спортивные организации ДОСААФ активно вовлекают в занятия техническими и авиационными военно-прикладными видами спорта тысячи детей. В более чем 1.300 различных спортивных секциях оборонного общества сейчас занимается свыше 23 тысяч человек. В пяти специализированных детско-юношеских спортивно-технических школах ДОСААФ (по водным видам спорта, радиоспорту, стрелковому спорту, автомотоспорту) совершенствует свое мастерство более 1.200 юношей и девушек, готовится спортивный резерв национальных и сборных команд Республики Беларусь.