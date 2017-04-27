Впервые широкой публике эту бронированную машину представили на военном параде в 1951 году. Шестиколесный бронетранспортер произвел настоящий фурор. Он прекрасно работал в условиях экстремальной жары и холода, для него практически не существовало понятия «непроходимое бездорожье», а в десантном отделении помещался почти целый взвод. Все это — БТР‑152.





Работы над созданием полноприводного советского бронетранспортера с колесной формулой 6 х 6 начались еще в годы Великой Отечественной войны. В 1943 году Красная Армия перешла в решительное наступление на всех фронтах. Главную ударную силу советских войск составляли танковые части. К этому времени СССР полностью восстановил оборонную промышленность, был налажен массовый выпуск легендарных тридцатьчетверок, самоходных орудий семейства «СУ»… Бронетехника наступала настолько стремительно, что за ней не всегда поспевали стрелковые части. Снизить темп наступления — значит дать возможность противнику закрепиться на новом оборонительном рубеже. Требовалось оперативно решать вопрос повышения мобильности пехоты.

Танкисты брали десант на броню. К примеру, на Т‑34 помещалось десять бойцов — стрелковое отделение. Автоматчики первыми врывались в немецкие окопы. Кроме того, они успешно решали задачу по уничтожению «панцерфаустников».





Но в целом задачу повышения мобильности пехоты это не решало. В сутки стрелковое подразделение могло пройти до тридцати километров. Танки легко преодолевали больше ста. Использование грузовых автомобилей для переброски пехоты не всегда спасало положение. Во‑первых, далеко не всегда в наличии было достаточное количество грузовиков для перевозки личного состава. Во‑вторых, и отечественные ГАЗ-А — полуторки, и импортные «Студебекеры», поставлявшиеся в СССР по ленд-лизу, не обладали достаточной проходимостью. В распутицу они вязли в жиже разбитых фронтовых дорог. В результате часто пехота шла пешком быстрее, чем ехала.

В Государственном комитете обороны приняли решение начать разработки отечественного бронетранспортера. Соответствующее распоряжение поручили конструкторскому бюро завода ЗИС.

— Выбор головного КБ носил, скорее, идеологический подтекст, — рассказал военный историк Леонид Карачун. — ЗИС — это аббревиатура. Она расшифровывается как первый государственный автомобильный завод имени Сталина. Свое название предприятие получило в октябре 1931 года. Раньше это был государственный автомобильный завод. После смены вывески на предприятии началась масштабная модернизация. Что такое новые цеха и станки? Это передовые технологии и возможности. Шла война. Не хватало средств и материалов для производства техники на конвейере. А здесь требовалось проводить дорогостоящие разработки и испытания. Поэтому работу по созданию Б‑3 — такое название дали будущему бронетранспортеру — поручили КБ ЗИС. Сюда, на завод имени Сталина, со всей страны по крупицам собирали ресурсы.