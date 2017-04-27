В клубе 361‑й базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управления) состоялся заключительный тур смотра-конкурса штатных военных оркестров Вооруженных Сил и транспортных войск. За звание лучшего оркестра сражалось 14 музыкальных коллективов. Во время музыкального состязания нужно было исполнить четыре произведения, одно из которых — «Фантазия на темы русских классиков» аранжировки Сергея Костюченко — обязательное для всех. И, конечно, каждый музыкальный коллектив привнес в это произведение свое звучание. Оставшиеся три композиции для участия в смотре-конкурсе каждый оркестр старался подобрать такие, чтобы они смогли раскрыть творческие возможности коллектива.