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Оркестр звучит басами, трубач выдувает медь

27.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В клубе 361‑й базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управления) состоялся заключительный тур смотра-конкурса штатных военных оркестров Вооруженных Сил и транспортных войск. За звание лучшего оркестра сражалось 14 музыкальных коллективов. Во время музыкального состязания нужно было исполнить четыре произведения, одно из которых — «Фантазия на темы русских классиков» аранжировки Сергея Костюченко — обязательное для всех. И, конечно, каждый музыкальный коллектив привнес в это произведение свое звучание. Оставшиеся три композиции для участия в смотре-конкурсе каждый оркестр старался подобрать такие, чтобы они смогли раскрыть творческие возможности коллектива.


Полковник Сергей Костюченко

 
 
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В клубе 361‑й базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управления) состоялся заключительный...

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