О проведении конкурса на замещение воинской должности.

Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи» объявляет конкурс на замещение воинской должности начальника военной кафедры. Штатно-должностная категория — полковник, 40‑я группа должностного оклада.

Условия конкурса

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие ученую степень кандидата наук, ученое звание доцента, научную специальность — тактика общая, по видам Вооруженных Сил, родам войск и специальным войскам (в том числе управление и все виды обеспечения боя), военно-учетную специальность — 1210002(3), уровень образования — высшее, стаж работы — не менее пяти лет.

В порядке исключения к конкурсу на должность могут допускаться претенденты, не имеющие ученых степеней и званий, опыта преподавательской или научно-исследовательской работы, но имеющие высшее военное образование и выслугу не менее пяти лет на руководящих должностях по соответствующей специальности.

Претенденты, документы которых не соответствуют условиям проведения конкурса, к участию в нем не допускаются.

Дата проведения конкурса — май — июнь 2017 года.

Срок подачи документов — 30 дней со дня опубликования объявления.

Документы высылать по адресу: 220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 8/2, начальнику военной кафедры.

Справки по телефонам: (+375 17) 399-19-80 (86).