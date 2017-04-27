Следственные органы России, Беларуси и Армении договорились о более тесном сотрудничестве. Они намерены наладить обмен опытом по борьбе с преступностью, передает телеканал «МИР 24».

Вопросы сотрудничества руководители Следственных комитетов трех государств обсудили на первом совместном заседании в Санкт-Петербурге. Участники встречи также говорили о противодействии терроризму и киберпреступлениям и подробно остановились на особенностях в законодательстве своих стран.

«Значимость развития нашего взаимодействия определяется и характером современных вызовов и угроз, среди которых важное место занимает вопрос противодействию терроризму и экстремизму», - заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Сегодня ни одно государство ни на Западе, ни на Востоке не может чувствовать себя в безопасности. Преступления стирают грани между общественной, национальной и международной безопасностью. На повестку дня остро встает вопрос о поисках стратегии наднациональных стратегия обеспечения безопасности, в основе которых лежат новые модели взаимодействия государства», - сказал председатель Следственного комитета Республики Беларусь Иван Носкевич.