С четверга у белорусов появилась возможность летать прямым рейсом из Минска в столицу Бельгии — Брюссель. С этого дня авиакомпания "Белавиа" осуществляет туда регулярные полеты. Проходят они по понедельникам, четвергам и пятницам. В числе первых пассажиров рейса в Брюссель была корреспондент Sputnik Юлия Балакирева, которая лично расспросила у заместителя генерального директора авиакомпании "Белавиа" Игоря Чергинца о новых самолетах и маршрутах и выяснила, что думают о брюссельском направлении клиенты.

Опоздавших ждут

Первый рейс был запланирован в четверг на 09:45. Но, к сожалению ожидающих пассажиров, а их было 90, он немного задержался. Сначала поздно прибыл самолет, потом задержались транзитные пассажиры. В итоге от земли лайнер оторвался примерно в 10:30.



© Sputnik/ Юлия Балакирева Рейсом в Брюссель летели 11 транзитных пассажиров из России, Казахстана и Украины

Вскоре пилот, традиционно выступая перед летящими, сообщил, что самолет находится на высоте 10 тысяч метров и летит со скоростью 700 километров в час. В столицу Бельгии прибудет через 2 часа 45 минут.

Пассажиров транспортировал в Брюссель "Боинг 737-500", вместительность которого — 125 пассажиров. Почти все сидения были заняты. На местах находилось немало сотрудников авиакомпании и журналистов. Транзитных пассажиров было 11: они направлялись в Брюссель через Минск из России, Казахстана и Украины, сообщили в авиакомпании.

В числе первых

Пассажирка Ольга Мееровская призналась, что этот рейс ждала очень давно. Ее компания занимается организацией научного сотрудничества с Евросоюзом, посему специалист часто бывает в Брюсселе. Раньше она ездила с пересадками через Вену, Варшаву. Передвижение занимало день.



© Sputnik/ Юлия Балакирева Одна из первых пассажирок рейса в Брюссель проходит регистрацию

"Пару месяцев назад услышала, что собираются запустить рейс в Брюссель, но не подозревала, что буду первым пассажиром. Мы летим не в центральный аэропорт, а южный. Оттуда дольше добираться до центра. Но это ничего по сравнению с теми трудностями, которые ранее приходилось переживать", — заверила она.

Самолет "Белавиа" в Брюсселе обслуживается в лоукост-аэропорту Шарлеруа, что позволило белорусской авиакомпании установить невысокие цены на билеты. Один в эконом-классе обошелся почти в 90 евро, в бизнес — более 300.

Ольгу цена на билет устроила. Правда, минчанка попросила руководство авиакомпании пересмотреть цены на билеты в Вену, где собеседница тоже часто бывает. Слетать туда в одну сторону стоит не менее 450 евро, а это в два раза дороже, чем дорога по маршруту Минск — Вена — Брюссель, заверила она.

"Может, в Вене тоже лоукост-аэропорты, как в Брюсселе. И с ними можно наладить контакт", — предложила Мееровская.

Продано 70% билетов на май

Во время рейса было организовано горячее питание пассажиров: подавали рис с ветчиной и овощами. Также традиционно предлагали кофе и чай. Некоторые бортпроводники признались, что в Брюссель летят впервые в жизни.

"Лечу с замечательным настроением. Хорошие и приветливые пассажиры, это радует. У нас не принято закреплять бортпроводников за конкретным маршрутом, поэтому не знаю, как скоро полечу в Бельгию", — рассказал бортпроводник Андрей Маковский.



© Sputnik/ Юлия Балакирева Бортпроводник рейса Минск - Брюссель Андрей Маковский

Встретила Бельгия пассажиров солнечной погодой. А в аэропорту были организованы "водяные ворота" — ритуал, когда первый самолет, прибывший по новому рейсу, обливается водой из специальной поливочной машины.

Заместитель гендиректора авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец заметил, что доволен загрузкой нового рейса: на май уже приобретено 70% билетов.

"Что касается Брюсселя, то мы впервые летаем в аэропорт, который предусмотрен для низкобюджетных перевозчиков. Это новый опыт для "Белавиа". Мы приезжали сюда накануне специально, чтобы посмотреть, какие новые технологии применяются при обслуживании рейсов. Такой же самолет, как мы используем, аэропорт обслуживает за 25 минут. У нас в Национальном аэропорту Минск этот промежуток времени составляет около часа. Надо к этому стремиться. Тогда один и тот же самолет сможет выполнить больше рейсов", — пояснил он.

Для Шарлеруа белорусская авиакомпания тоже дарит новый опыт, заверил специалист. Через брюссельский аэропорт до "Белавии" не было транзитных потоков.

С мая — в Ереван и Нижний Новгород

Полеты в Брюссель авиакомпания осуществляет три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. По понедельникам рейс из белорусской столицы в бельгийскую будет вылетать в 13:00 с прибытием в Шарлеруа в 14:45, вылет из Шарлеруа — в 15:20 с прибытием в Минск в 19:00. По четвергам и субботам вылет из Минска — в 09:45 с прибытием в Брюссель в 11:25, соответственно, вылет из Брюсселя запланирован на 12:00 с прибытием в Минск в 15:40.

Чергинец анонсировал новые рейсы. С 24 мая белорусы смогут летать в Ереван, с 30 мая — в Нижний Новгород, а 9 июня будут организован маршрут Витебск — Калининград.



© Sputnik/ Юлия Балакирева Заместитель гендиректора авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец

В интервью корреспонденту Sputnik Чергинец сообщил, что ежедневно его компании поступают порядка десяти предложений от разных аэропортов мира. Большинство из них — из ближайших регионов.

На вопрос, когда появятся рейсы до Кишинева, собеседник ответил — пока не решено. По его словам, это направление не особо востребовано у белорусов.

В следующем году, заметил Чергинец, белорусская компания рассматривает вопрос закупки нескольких новых самолетов небольшой вместительности — на 76 и 107 кресел. Пока этот процесс находится в стадии переговоров.

"Если так конъюнктура рынка сложится и будет необходимость оперативно приобрести самолет, мы его и в этом году возьмем", — заверил собеседник.



© Sputnik/ Юлия Балакирева Пассажирки рейса Брюссель - Минск авиакомпании "Белавиа"

В четверг также был организован обратный рейс из Брюсселя в Минск. На этот раз самолет летел наполненным под завязку. Чергинец заметил, что если так пойдет и дальше, число рейсов в бельгийскую столицу будет увеличено.