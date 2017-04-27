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Координатор стрит-арт проекта Signal Олег Ларичев задержан
28.04.2017 01:25 — Новости Общества | Tut.by
Координатор стрит-арт проекта Signal Олег Ларичев задержан, 28 апреля состоится суд. До этого он сутки не выходил на связь с родными и знакомыми. Об этом TUT.BY сообщила его девушка Анна.
Вечером 26 апреля Ларичев вместе с аналитиком Сергеем Чалым находился в круглосуточной пиццерии на станции метро «Институт культуры», которую они покинули вместе. Эту информацию TUT.BY подтвердил и сам Сергей Чалый: «Да, я был последним, кто его видел».
Как рассказала TUT.BY подруга Олега Ларичева Анна, последний раз она его видела 24 апреля — перед своим отъездом в Гомель, затем связь поддерживали через интернет, а в ночь со среды на четверг она оборвалась. Девушка рассказала, что обращалась в Октябрьское и Московское РУВД Минска, однако там ответили, что Ларичева у них нет.
По словам девушки, родные также обеспокоены исчезновением Олега Ларичева и никакой информацией о его местанахождении не располагают. Его телефон недоступен.
Никаких угроз в адрес Ларичева в последнее время не поступало, говорит его подруга. «Но если принять во внимание то, что его избили в начале месяца… Думаю, это взаимосвязанные события», — считает она.
В ночь на 28 апреля Анне позвонили из милиции и сообщили, что в пятницу в суде Центрального района Ларичева будут судить по ст.17.1 КоАП (мелкое хулиганство).
Напомним, 4 апреля Ларичев был
Олег Ларичев — координатор белорусского стрит-арт сообщества SIGNAL, организатор фестиваля
В последние месяцы в Минске появился ряд остросоциальных граффити и постеров:
Нападение в начале апреля Ларичев связал с тем, что на странице сообщества
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До этого он сутки не выходил на связь с родными и знакомыми.
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