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Мэр Гомеля считает, что у города есть все резервы для роста зарплаты до тысячи рублей

28.04.2017 07:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Председатель горисполкома Петр Кириченко отметил, что абсолютно всеми предприятиями и организациями Гомеля, в том числе социального блока, разработан комплекс мероприятий, предусматривающих выход к концу года на заданные параметры, сообщает БЕЛТА.


— Учитывая, что сейчас наша промышленность находится на подъеме, и это доказывают итоги работы за первый квартал, я оптимистично рассматриваю эти планы. Безусловно, поручение главы государства будет выполнено, — сказал Петр Кириченко.

Прикладываемые Гомелем усилия в поиске резервов, новых форм и методов работы по всем направлениям экономики дают свои положительные результаты, отметил в приветственном слове на чествовании лучших предприятий и организаций города в преддверии Дня труда председатель горисполкома.

По итогам 2016 года городом выполнено шесть из семи доведенных показателей социально-экономического развития. На протяжении всего прошлого года сохранялась тенденция по снижению уровня запасов готовой продукции, удалось добиться серьезных результатов и в рентабельности продаж. Предприятия также занимались освоением новых рынков сбыта, в результате география экспорта пополнилась 15 новыми странами. Внешнеторговый оборот товаров и услуг Гомеля достиг почти 3 млрд долларов, получено положительно сальдо внешней торговли в размере почти 1 млрд долларов.

 
Теги: Гомель
 
 
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По итогам 2016 года областным центром выполнено шесть из семи доведенных показателей социально-экономического развития.

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