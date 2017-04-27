Госавтоинспекция Оршанского района устанавливает свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия (наезд на пешехода), произошедшего 8 апреля 2017 года (суббота) около 10:00 часов вблизи дома №34, пр-та Текстильщиков в г. Орше, с участием автомобиля «ГАЗ» (маршрутное такси). Лицам, располагающим достаточными сведениями о произошедшем, просьба связаться по тел. +375(29)5181366 мтс, 221213 или 102.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оршанская ГАИ ищет свидетелей наезда маршрутки на пешехода по пр. Текстильщиков Госавтоинспекция Оршанского района устанавливает свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия (наезд на пешехода), произошедшего 8 апреля 2017 года...