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Оршанская ГАИ ищет свидетелей наезда маршрутки на пешехода по пр. Текстильщиков
28.04.2017 — Новости Общества | Аршанская газета
Госавтоинспекция Оршанского района устанавливает свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия (наезд на пешехода), произошедшего 8 апреля 2017 года (суббота) около 10:00 часов вблизи дома №34, пр-та Текстильщиков в г. Орше, с участием автомобиля «ГАЗ» (маршрутное такси). Лицам, располагающим достаточными сведениями о произошедшем, просьба связаться по тел. +375(29)5181366 мтс, 221213 или 102.
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Госавтоинспекция Оршанского района устанавливает свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия (наезд на пешехода), произошедшего 8 апреля 2017 года...
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