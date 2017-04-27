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В Витебске умер краевед и общественный активист Михаил Павлов

28.04.2017 08:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Ушел из жизни известный витебский краевед и общественный активист Михаил Павлов. Ему было 59 лет. Прощание — сегодня, 28 апреля.


Михаил Павлов и археолог Игорь Тишкин создали клуб любителей истории и старины "Узгор’е", который действовал в Витебске в 1980-е годы. В него входили люди разного возраста и профессий. Энтузиасты помогли сохранить Покровский собор, костел Святой Варвары и другие памятники архитектуры от разрушения. (Воспоминания Михаила Павлова и других членов клуба о деятельности «Узгор’я» можно прочитать здесь).

В разные годы Павлов, медик по образованию, руководил региональными организациями Партии БНФ, общественного объединения «Правозащитный центр «Весна», был одним из основателей греко-католического прихода в городе.

В 1988 году Михаил Павлов активно участвовал в сборе подписей против строительства под Витебском атомной электростанции.

Кроме общественной деятельности, занимался краеведением, издавал собственные брошюры по истории края, а также книги других исследователей на эту тематику.


Михаил Павлов на встрече с участниками клуба «Узгор'е» в Духовском круглике, апрель 2013 года. Фото: Татьяна Матвеева

В последнее время Михаил Павлов занимался предпринимательством, в частности, изготавливал сувениры с изображениями «Погони», герба Витебска и архитектурных достопримечательностей.

Не так давно Михаил Павлов пережил личную трагедию: на его глазах сгорел родительский дом в деревне Селище Городокского района. Ему удалось спасти из огня старенькую мать, рассказали «Радыё Свабода» друзья покойного.

У Михаила Павлова было много замыслов, которыми он хотел украсить город. Например, в 2013 году он говорил: «У меня есть идея поменять названия некоторых транспортных остановок в Витебске и возродить к жизни такие названия как Верхний замок, Нижний замок. Когда-то мы отправляли властям такое предложение, но поддержки не получили».

Прощание с Михаилом Павловым состоится 28 апреля, в 12.30, в ритуальном зале судмедэкспертизы на улице Гагарина, 10а.

Витебская редакция портала TUT.BY выражает искренние соболезнования семье, близким и друзьям Михаила Павлова.

 
Теги: Витебск
 
 
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Ушел из жизни известный витебский краевед и общественный активист Михаил Павлов. Ему было 59 лет. Прощание - сегодня, 28 апреля.

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