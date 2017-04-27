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В Оршанском районе ограничат продажу алкоголя на праздники и выпускные
28.04.2017 08:09 — Новости Общества | Tut.by
Оршанский райисполком ограничил время продажи алкогольных напитков в регионе. Это коснется четырех дней в году. Соответствующее решение
Спиртное в магазинах на территории Оршанского района не будут продавать 30 мая — в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
Также спиртные напитки нельзя будет купить в ночь на 10 июня (с 0.00 до 8.00) — накануне, 9 июня, в школах пройдут выпускные вечера.
В течение суток — с 0.00 до 24.00 — не будут торговать спиртным 1 сентября, в День знаний, в также 15 декабря, в День профилактики травматизма.
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Оршанский райисполком ограничил время продажи алкогольных напитков в регионе. Это коснется четырех дней в году.
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