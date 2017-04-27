Доброе утро!

Не смотрите в окно — там все тот же дождь. И завтра будет все тот же дождь. И даже, может быть, послезавтра. В Минске +4ºC, на Гомельщине — +23ºС. Это Беларусь, детка.





ВАЖНОЕ

Евразийский фонд обозначил дальнейшие условия финансовой подпитки Беларуси. Что нужно сделать властям для того, чтобы получить оставшиеся 900 млн долларов из общей суммы кредита в размере 2 млрд долларов, предусмотренной на поддержку программы реформ Беларуси в течение 2016−2017 годов, — рассказываем здесь .

Беларусь и Россия пытаются разрулить сертификационный конфликт. Более месяца российская таможня не принимала при регистрации таможенных деклараций на товары сертификаты соответствия, выданные в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В ближайшее время данную проблему будут обсуждать на уровне вице-премьеров стран союза и, скорее всего, будет найдена развязка. Но Беларусь уже пригрозила введением ответных мер.

Глава МИД Владимир Макей выступил со статьей, посвященной 25-летию внешней политики независимой Беларуси, в журнале «Беларуская думка». В основном рассуждал о наших отношениях с Россией: «Некоторые политики, ангажированные СМИ и эксперты пытаются культивировать у россиян имидж Беларуси как «нахлебника России». Ну и еще много интересных мыслей .

Закончились два резонансных процесса: ученицы против учительницы — педагог облила ребенка кипятком, и анархиста Косинерова, который «повесил» скульптуру городового в Минске. Педагог по решению суда должна выплатить штраф в размере 2300 рублей, школа — возместить семье девочки 121 рубль материального ущерба и 8000 рублей морального вреда. Вячеслава Косинерова признали виновным в хулиганстве и назначили штраф в 115 рублей. Судья Александр Петраш вышел из зала под аплодисменты присутствующих — ранее прокурор просил для Косинерова 2 года ограничения свободы.





Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Дэйв Льюис рассказал о своей амбициозной цели: выиграть медали чемпионата мира со сборной Беларуси . В нашем случае это длинный и тернистый путь — и это не мы сказали, а тоже Дэйв Льюис. И Андрей Костицын, в отличие от наставника сборной, не столь оптимистичен .

ПОПУЛЯРНОЕ

Президент просил нефть — белорусы дали ему нефть. В Гомельской области нашли новое месторождение : по предварительным данным, геологические запасы залежи составят от 350 до 800 тысяч тонн.





А еще помните, Александр Лукашенко сказал о декрете № 3: «350 тысяч человек — что будем с ними делать? Если вы предложите альтернативу, как заставить их работать, я отступлю». А мы поинтересовались у экспертов, есть ли она — реальная альтернатива налогу на тунеядство .

Ох, что ж они не учатся на чужих ошибках-то… Еще одного сотрудника милиции задержали пьяным за рулем. И не поверите — речь снова идет о Брестской области. Какие-то они там непуганые. На этот раз до трагедии не дошло — пьяного начальника Столинского РОВД успели остановить. Вот все подробности неприятного для милиции инцидента .

У нас — очередной материал цикла « Осколки Империи ». Рассказываем, где в Беларуси скрывался советский SkyNet и заброшенная база ядерных «Пионеров». Мы побывали в некогда секретной зоне , где, кроме ядерных ракет, располагалось советское оружие возмездия — система «Периметр», прозванная на Западе Dead Hand («Мертвая рука»).





Посмотрите, как теперь будет выглядеть справка для бесплатного проезда школьников — ввели новую форму документа. Вы же помните, что ученикам не нужно платить за проезд? Это, кстати, касается не только поездок от дома к месту учебы и обратно.

Новость о необходимости вести здоровый образ жизни: это, оказывается, пригодится и в смерти. В Америке тучный покойник вызвал пожар в крематории , тушили два часа. А в Канаде жирный бобер застрял в заборе : его смогли достать, только намылив.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Не пропустите историю о том, как молодой перспективный банкир… бросил все к чертовой матери, стал фотографом, кастомайзером и зимует на Бали. «Я не мажор, разве что пижон немного. Мажор — это когда все, что есть у человека, куплено за деньги обеспеченных родителей. Мне же пришлось зарабатывать самому». В общем, вот здесь — интересная жизнь и много фото красивых уникальных мотоциклов .





А здесь член правления Банка Литвы делится опытом перехода страны на евро. Обычные литовцы то и дело жалуются на то, что зарплаты растут куда медленнее, чем цены. Но, несмотря на этот бытовой пессимизм, у местного правительства после отказа от собственной валюты преобладают оптимистичные экономические оценки. «Теперь не мы платим большим странам ЕС, а они нам».

После ярких побед наших теннисисток мы просто не можем о них не писать! На днях рассказали вам о Саше Саснович, теперь же пришла очередь Арины Соболенко. После побед в матчах Кубка Федерации ее сравнивают с Сереной Уильямс, а сама же 18-летняя белорусская теннисистка равняется на… Рассказываем .





Гомельчанин Денис Слепцов придумал, как сделать утро путешественника более приятным. Год назад у него родилась идея инновационной зубной щетки для тех, кто встречает день вдали от дома — в поезде, на борту самолета, в каюте теплохода или хижине на берегу океана… Теперь парень ищет инвестора для производства вот этой одноразовой штуковины .

А вот это очень смешно :) Мать 18-летней девушки написала ей СМС с просьбой купить продуктов, но ошиблась номером. Следующие два часа владелец номера пытался это ей объяснить. Скриншоты переписки повеселили весь мир, 42.TUT.BY перевел драматичный СМС-диалог на русский язык .

И добро пожаловать в Минск образца 1963 года: вот здесь много фото , на которых вы, возможно, не узнаете наш город.





Все новости среды, 27 апреля

Кстати, а вы уже видели новый клип группы «Ленинград»? О, «Экстаз» — это просто космос. Не зря видео набирает бешеную популярность в Сети. Или это потому, что в нем в откровенных постельных сценах 18+ снимается Светлана Ходченкова? В общем, обязательно посмотрите .

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY