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Еще немного нефти, пьяный начальник РОВД и драматичная СМС-переписка - все за вчера
28.04.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Не смотрите в окно — там все тот же дождь. И завтра будет все тот же дождь. И даже, может быть, послезавтра. В Минске +4ºC, на Гомельщине — +23ºС. Это Беларусь, детка.
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Ох, что ж они не учатся на чужих ошибках-то… Еще одного сотрудника милиции задержали пьяным за рулем. И не поверите — речь снова идет о Брестской области. Какие-то они там непуганые. На этот раз до трагедии не дошло — пьяного начальника Столинского РОВД успели остановить.
У нас — очередной материал цикла «
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А вот это очень смешно :) Мать 18-летней девушки написала ей СМС с просьбой купить продуктов, но ошиблась номером. Следующие два часа владелец номера пытался это ей объяснить. Скриншоты переписки повеселили весь мир,
И добро пожаловать в Минск образца 1963 года:
Кстати, а вы уже видели новый клип группы «Ленинград»? О, «Экстаз» — это просто космос. Не зря видео набирает бешеную популярность в Сети. Или это потому, что в нем в откровенных постельных сценах 18+ снимается Светлана Ходченкова? В общем,
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Не смотрите в окно - там все тот же дождь. И завтра будет все тот же дождь. И даже, может быть, послезавтра. В Минске +4ºC, на Гомельщине - +23ºС. Это Беларусь, детка.
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