Каким планирует быть туристический сезон 2017 года

Каждый туристический сезон не похож на другой и имеет свои особенности. Если в прошлом году преимуществом пользовались одни направления, в следующем сезоне все может кардинально поменяться. Что стоит ждать в этом сезоне?

Спрос населения на туристические услуги в этом сезоне значительно возрастает по сравнению с прошлым. Причем популярными становятся многие направления, и на рынок уверенно возвращается Турция.

Многие туристы в этом году уже предпочли систему раннего бронирования туров: нередко путевки в Турцию раскуплены заранее. В нынешнем году желающих зарезервировать турецкие отели заблаговременно оказалось почти в 5 раз больше, чем два года назад. Отдыхать в Турции наши соотечественники предпочитают в мае, летом и ранней осенью.

Большой интерес у будущих летних отпускников вызывают также кипрское, греческое и тайское направления. По-прежнему будет популярен Египет, причем и летом, и осенью.

Почти все туристические направления имеют положительную тенденцию в начинающемся сезоне 2017 года — такую информацию предоставил сайт spasibo-travel.by.

Турция и Египет станут более доступными

Цены на отдых в Турции в 2017 году стали более приемлемыми. Например, если вы забронировали заранее тур на 7 дней, с учетом проживания, перелета, страховки и питания, можно заплатить от 530 американских долларов на человека.

Недельная Греция с включенным перелетом, проживанием в гостинице 3*, завтраками и трансфером обойдется от 380 евро за одного. В мае можно выбрать Испанию от 298 евро, Болгарию — от 313 евро, Кипр — от 380 евро (цены приведены в расчете на одного человека).

Отмечено, что стоимость отдыха стала более комфортной по сравнению с сезоном 2015 года, так курс американского доллара и евро стал несколько ниже: например, весьма актуальны горящие туры в Египет.

Планировать отдых лучше заранее

Представители туристических компаний рекомендуют определяться с датами отпусков заранее, так как выгодные варианты можно не заполучить в разгар туристического сезона (с середины июля по август): они могут быть раскуплены. В основном это касается Греции, Кипра, Испании.

Следует напомнить, что раннее бронирование осуществляется до 30 апреля 2017 года. Такая система дает право забронировать лучший отель на нужные даты и при этом снизить стоимость путевки иногда до 40%. Такая же скидка распространяется и на горящие туры в Египет.