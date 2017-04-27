27 апреля спецслужбы провели на строящейся в Островце АЭС антитеррористические учения. Об этом сообщает пресс-служба КГБ.

«На территории строительной площадки проведен комплекс мероприятий по реагированию на возможные угрозы террористического характера в отношении объекта, в реализации которого были задействованы подразделения КГБ, МВД, ГПК, МЧС и других государственных органов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учения прошли в целях реализации плановых мероприятий по обеспечению безопасности строящейся БелАЭС.

Основной целью являлось обеспечение готовности сил и средств государственных органов к реализации первоочередных и последующих мероприятий реагирования на акты терроризма в отношении РУП «Белорусская атомная электростанция».