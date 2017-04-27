﻿ На БелАЭС провели антитеррористические учения. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На БелАЭС провели антитеррористические учения

28.04.2017 09:41 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

27 апреля спецслужбы провели на строящейся в Островце АЭС антитеррористические учения. Об этом сообщает пресс-служба КГБ.

«На территории строительной площадки проведен комплекс мероприятий по реагированию на возможные угрозы террористического характера в отношении объекта, в реализации которого были задействованы подразделения КГБ, МВД, ГПК, МЧС и других государственных органов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учения прошли в целях реализации плановых мероприятий по обеспечению безопасности строящейся БелАЭС.

Основной целью являлось обеспечение готовности сил и средств государственных органов к реализации первоочередных и последующих мероприятий реагирования на акты терроризма в отношении РУП «Белорусская атомная электростанция».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В учениях были задействованы подразделения КГБ, МВД, ГПК, МЧС и других государственных органов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Каким планирует быть туристический сезон 2017 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика