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На БелАЭС провели антитеррористические учения
28.04.2017 09:41 — Новости Общества | Tut.by
27 апреля спецслужбы провели на строящейся в Островце АЭС антитеррористические учения. Об этом
«На территории строительной площадки проведен комплекс мероприятий по реагированию на возможные угрозы террористического характера в отношении объекта, в реализации которого были задействованы подразделения КГБ, МВД, ГПК, МЧС и других государственных органов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что учения прошли в целях реализации плановых мероприятий по обеспечению безопасности строящейся БелАЭС.
Основной целью являлось обеспечение готовности сил и средств государственных органов к реализации первоочередных и последующих мероприятий реагирования на акты терроризма в отношении РУП «Белорусская атомная электростанция».
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В учениях были задействованы подразделения КГБ, МВД, ГПК, МЧС и других государственных органов.
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