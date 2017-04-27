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Новая инициатива Трампа обернулась потоком жалоб на инопланетян

28.04.2017 10:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 апр — Sputnik. Администрация президента США Дональда Трампа открыла центр помощи пострадавшим от действий нелегальных иммигрантов. Понятие "нелегального мигранта" министерство национальной безопасности, описывая миссию центра, обозначает английским словом alien, что значит и "чужой" или "инопланетянин", сообщил BuzzFeed.

Многие американцы раскритиковали эту инициативу, полагая, что она задевает легальных мигрантов. Они завалили горячую линию центра сообщениями о нападении не мигрантов, а инопланетян.

​Так, в минувшую среду ветеран морской пехоты Александр МакКой позвонил на горячую линию с жалобой на то, что его похитил НЛО. Оператор пообещал, что расследованием его дела займутся и попросил оставить контактные данные. Пользователи соцсетей призвали делиться с правительством своими "фанфиками на "Секретные материалы".

Трамп в свою очередь выразил недовольство шутниками в своем Twitter-аккаунте.

​Он призвал сообщать не об инопланетянах, а о мексиканцах, которые плохо себя ведут.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Президент велел создать горячую линию помощи пострадавшим от действий нелегальных мигрантов, но на нее звонят пострадавшие от действий инопланетян.

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