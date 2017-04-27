МИНСК, 28 апр — Sputnik. Администрация президента США Дональда Трампа открыла центр помощи пострадавшим от действий нелегальных иммигрантов. Понятие "нелегального мигранта" министерство национальной безопасности, описывая миссию центра, обозначает английским словом alien, что значит и "чужой" или "инопланетянин", сообщил BuzzFeed .

Многие американцы раскритиковали эту инициативу, полагая, что она задевает легальных мигрантов. Они завалили горячую линию центра сообщениями о нападении не мигрантов, а инопланетян.

If any of you need to report space aliens to our government, please call their hotline: 1-855-48-VOICE. Here are some of their Most Wanted: pic.twitter.com/nWnVYdDdpG — Steven Santos (@stevensantos) 27 апреля 2017 г.

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@JesseArreguin @crimmigration You need to be arrested for violating the law regarding illegal aliens! — Mike Brasher (@TheRoadTramp) 19 апреля 2017 г.

​Так, в минувшую среду ветеран морской пехоты Александр МакКой позвонил на горячую линию с жалобой на то, что его похитил НЛО. Оператор пообещал, что расследованием его дела займутся и попросил оставить контактные данные. Пользователи соцсетей призвали делиться с правительством своими "фанфиками на "Секретные материалы".

Трамп в свою очередь выразил недовольство шутниками в своем Twitter-аккаунте.

Please stop reporting extraterrestrial aliens! I only want the Mexican bad hombres… OK? pic.twitter.com/vyPmNW46iO — DonaId J. Trump (@raelDonaldTramp) 28 апреля 2017 г.

​Он призвал сообщать не об инопланетянах, а о мексиканцах, которые плохо себя ведут.