29 марта жители агрогородка Медно собрались на очередной сельский сход. Не все, конечно. У одних работа, у других — дети, третьи вообще такие мероприятия не посещают. Пришли все, кто мог и баба Нюра, которая вообще все сельские сходы посещает. Вопросы на повестке дня были актуальные: посадка картошки, помидоров, работа сельской бани. Обсудили и собрались уже было расходиться, как слово взял Виталий Андрошук. Свою пламенную речь он посвятил не картошке, помидорам и даже не бане. Говорил о местной школе. Да так, что народная молва растащила его выступление на цитаты и эхом разнесла по соседним деревням. Люди еще не успели домой вернуться после схода, а о том, что сказал Виталий уже знали в соседних Знаменке, Бродятине, а может даже в Рогозна и Збунине. Вскоре узнали в милиции и районном отделе образования.





Стенограмму сельского схода от 29 марта, к сожалению, никто не вел, поэтому слово в слово повторить выступление Виталия невозможно. Известен лишь общий посыл. Сельчанин заявил, что двое преподавателей школы: математик и физик-информатик издеваются над учениками, а директор и завуч об этом знают, но молчат. Педагоги на собрании отсутствовали, поэтому о выступлении Виталия узнали по сарафанному радио.

Директор и завуч посчитали обвинения сельчанина клеветой и обратились с заявлениями в милицию. В результате проверки на Виталия Андрошука составили два протокола по ст. 9.2 КоАП (клевета). Первый суд — по заявлению директора медновской средней школы Дмитрия Расторгуева — признал Виталия виновным и наказал двумя базовыми величинами штрафа. 27 апреля в Бресте прошел второй суд, на котором потерпевшей уже выступала завуч школы Ирина Вальчук.

«Лось у водопоя» и «электростул»

Виталий Андрошук обвинялся в том, что во время сельского схода оклеветал Ирину Вальчук, публично обвинив ее в унижении и издевательствах над учащимися школы, распространив заведомо ложные и позорящие ее измышления.

Сельчанин с протоколом не согласился. В своем выступлении он отметил, что каких-либо «конкретных обвинений» в адрес директора и зауча не оглашал.

— На сельском сходе мной было сказано, что в школе творится безобразие. В этом замешаны Бай (преподаватель математики — TUT.BY), Пальчук (преподаватель физики и информатики — TUT.BY), Вальчук (завуч — TUT.BY) и Расторгуев (директор — TUT.BY), — отметил Виталий.

— Замешаны в чем? — уточнил судья.

— Замешаны в том, что знали обо всех этих безобразиях, покрывали их и не предприняли никаких мер, чтобы их остановить. (…) Вся эта информация ко мне поступила от моего сына, Андрошука Максима. Ему сейчас 15 лет. Он лично сам видел на уроке, как учитель физики и информатики Пальчук Андрей Петрович заставлял ребенка очень много раз приседать. Когда школьник не смог нужное количество раз присесть, он ему сказал: «Дожимайся». Второе, что видел мой сын на уроке — «лось у водопоя». Учитель Пальчук заставлял ребенка на лбу скрестить ладони и через руки бил по голове книжкой. Это называется «лось у водопоя». Потом еще было во время летнего лагеря дети играли то ли в футбол, то ли в волейбол. Потом каждый игрок проигравшей команды должен был пронести по кругу спортивного зала 16-ти килограммовую гирю. Еще стояние у стены — «электростул». Ему рассказали товарищи классом старше.



Фото — иллюстрация. Фото: bigstockphoto.com

По мнению Виталия Андрошука, руководство школы должно было знать о том, как ведут себя некоторые педагоги и принять меры. Он также отметил, что по его данным, детей оскорбляли, называли «баранами», «дубами», «березами» и «чупакабрами».

— Недавно сын сказал и такое очень заумное оскорбление — «направляющий саней», то есть «олень», — отметил Виталий.

«Никогда я не получала никаких слов, кроме благодарности»

Заместитель директора школы по учебной работе Ирина Вальчук с обвинениями Виталия не согласилась. Педагог отметила, что была возмущена выступлением сельчанина на сходе.

— Меня это не просто убило, а уничтожило, как учителя математики с 30-летним стажем. У меня высшая квалификационная категория, я работала в трех школах. Никогда я не получала никаких слов, кроме благодарности от выпускников. И я ни разу не позволила себе оскорбить ни одного из детей, и я ни разу не применяла физического насилия, — отметила Ирина Вальчук.

Педагог также отметила, что ученики школы достойно выступают на олимпиадах, многие выпускники поступают в вузы и ссузы, а само учебное заведение традиционно занимает лидирующие позиции по показателям в сфере образования.

Ирина Вальчук также отметила, что от родителей в администрацию жалоб на учителей не поступает. Единственная претензия касалась преподавателя физики и информатики Андрея Пальчука. Как объяснила завуч, двое учеников опоздали на урок и один из них в качестве наказания самому себе предложил поприседать.



Фото — иллюстрация. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Когда мы наказали Андрея Петровича (Пальчука — TUT.BY), он прошел по всем классам и извинился, дети удивленно спрашивали почему и за что, — отметила зауч.

После выступления Виталия Андрошука на сельском сходе, в школе провели родительское собрание и анонимное анкетирование. Председатель сельисполкома направил по этому поводу письмо в районный отдел образования. По результатам проверки фактов оскорбления учеников, издевательства или истязаний выявлено не было. Не удалось найти доказательств непедагогических методов и участковому, который общался с родителями и детьми.

«Для меня это не оскорбительно, не унизительно»

В качестве свидетеля в суде выступил Филипп Василюк — бывший ученик медновской школы, который приседал из-за опоздания на урок.

— Он (учитель Андрей Пальчук — TUT.BY) вас заставил [приседать]? Какое-то отношение к вам было? Негативное? Или это было связано с чем-то? — задал вопросы судья.

— Это было связано с тем, что я опоздал на урок и после него зашел в класс.

— И он сказал вам приседать?

— Да. Я не считаю, что таким образом он надо мной издевался, — подчеркнул Филипп.

— А как вы это расцениваете?

— Для меня это не оскорбительно, не унизительно.

— Как разминка?

— Да.

— Но вы же рассказали, что так наприседались, что спуститься потом не могли (со второго этажа на первый — TUT.BY).

— Такое было.

— После приседаний?

— Да

«Сказал детям, что сидел на «электрическом стуле»

Преподаватель физики Андрей Пальчук в суде факт приседаний не отрицал.

— Василюк Филипп как-то опоздал на урок. Я решил не ставить администрацию в известность, предложил присесть несколько раз. В последствии об этом узнала Ирина Павловна (завуч — TUT.BY). Со мной провели разбирательство и указали на недопустимость подобных методов работы, — пояснил Андрей Петрович, подчеркнув, что приседать ребенка он не заставлял, и тот спокойно мог отказаться.

Виталий Андрошук задал преподавателю вопрос об «электрическом стуле» — упражнении при котором человек становится спиной к стене, а ноги сгибает в коленях под прямым углом.

— Я сказал детям, что сидел на «электрическом стуле». Все начали спрашивать: «как это?» Я им объяснил суть упражнения и пояснил, что при этом сильно напряжены мышцы бедра и больше 30 секунд выстоять невозможно. Дети не поверили и потом на перемене проверяли возможно это или нет.

Виталий Андрошук также поинтересовался заставлял ли преподаватель во время летнего лагеря игроков команды, проигравшей в волейбол, носить по периметру площадки 16-ти килограммовую гирю.

— Я не заставлял. Перед игрой дети договорились, что будет с проигравшей командой. Все эти условия приняли. Я не вмешивался. Когда проигравшая команда начала гирю носить, я смотрел, чтобы тот, кто послабее не нес эту гирю целый круг. Слабый ученик прошел 2, 3, 5 метров и я говорил, чтобы ставил гирю.

— Каждый ученик проносил весь круг. Это сказал мой сын, — вмешался Виталий Андрошук.

— Каждый ученик проносил столько, сколько мог, а не целый круг. Там были дети — четвертый, пятый класс — они просто физически не смогли бы эту гирю пронести, — объяснил физик.





«Баранами», «ослами» никогда не называли?

Преподаватель математики Вячеслав Бай в суде отметили, что учеников в школе не оскорбляли и не издевались над ними.

— Вы оскорбляете детей, у которых фамилия заканчивается на -ук? Например, «Андрошук — говнюк». Было такое? — поинтересовался Виталий Андрошук у преподавателя математики.

— Нет, не было, — ответил Вячеслав Бай.

<…>

— А «баранами», «ослами» [детей] никогда не называли? — уточнил обвиняемый.

— Нет.

<…>

— А было такое, что вы говорили детям: «Была бы у меня возможность, я бы провел к вашим головам провода от моей головы и вы скачивали бы информацию», — продолжил наступление Виталий.

— Была другая ситуация, — ответил преподаватель.

— Какая?

— Я сказал: «был бы у вас USB-порт, я бы скинул все свои знания на флешку, вставил бы ее вам, и не мучились бы ни вы, ни я».

Виновен

Выслушав позиции сторон и свидетелей суд Брестского района признал Виталия Андрошука виновным в клевете и наказал двумя базовыми величинами штрафа.