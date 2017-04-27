|
В Гомеле четвертый день идут поиски пропавшего 16-летнего подростка
28.04.2017 09:54 — Новости Общества | Tut.by
В Гомеле четвертый день ищут 16-летнего Сергея Отродьева. Парень ушел из дома еще 25 апреля. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Поисково-спасательный отряд «Симуран» собирает добровольцев, которые могут помочь в поисках ребенка. Милиция просит отозваться всех, кому, что-либо известно о пропавшем мальчике.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поисково-спасательный отряд "Симуран" собирает добровольцев, которые могут помочь в поисках ребенка.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии