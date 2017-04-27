В Гомеле четвертый день ищут 16-летнего Сергея Отродьева. Парень ушел из дома еще 25 апреля. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.





Поисково-спасательный отряд «Симуран» собирает добровольцев, которые могут помочь в поисках ребенка. Милиция просит отозваться всех, кому, что-либо известно о пропавшем мальчике.