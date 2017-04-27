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В Гомеле четвертый день идут поиски пропавшего 16-летнего подростка

28.04.2017 09:54 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гомеле четвертый день ищут 16-летнего Сергея Отродьева. Парень ушел из дома еще 25 апреля. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.


Поисково-спасательный отряд «Симуран» собирает добровольцев, которые могут помочь в поисках ребенка. Милиция просит отозваться всех, кому, что-либо известно о пропавшем мальчике.

 
Теги: Гомель
 
 
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Поисково-спасательный отряд "Симуран" собирает добровольцев, которые могут помочь в поисках ребенка.

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